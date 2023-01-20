Торги на проект реконструкции дома купца Лихацкого в Краснодаре проведут в 2023 году

Торги на разработку проекта реконструкции дома купца Лихацкого в Краснодаре проведут до конца 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

О реконструкции объекта архитектуры городские власти сообщили еще летом 2018 года. Здание планировали сдать в аренду на льготных условиях с обязательным условием проведения реставрации. В 2020 году работы хотели провести за счет городского бюджета. Муниципальный контракт на подготовку проекта работ стоимостью 12,9 млн руб. заключили с «Еврогрупп СПБ», но в августе прошлого года соглашение расторгли. В мэрии отметили, что подрядчик не справился с взятыми на себя обязательствами.

Реконструкцию планировали провести в два этапа: реставрация исторического здания и развитие прилегающей территории. Власти города хотят создать единое культурное пространство с выставочными площадями, музеем, ярмаркой и прогулочными зонами.

Дом купца Лихацкого, расположенный на улице Красной 118/1 построили в начале ХХ века в Краснодаре. Площадь исторического здания составляет 480 кв.м. Объект находится в аварийном состоянии.

Анастасия Донскова

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