12 февраля исполняется 60 лет главе Союза операторов железнодорожного транспорта Игорю Ромашову

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Фото: пресс-служба СОЖТ Игорь Ромашов

Фото: пресс-служба СОЖТ

Его поздравляет президент Русфонда Лев Амбиндер:

— Уважаемый Игорь Валерьевич, примите мои искренние поздравления с юбилеем и поздравления от команд Русфонда и Национального регистра доноров костного мозга. Десять лет назад Вы стали первым общественным деятелем страны, поддержавшим регистр, сказав: «Русфонд затеял камерный проект, давайте сделаем его всероссийским». Вы организовали десятки миллионов рублей пожертвований, они привлекают к проекту вклады сотен компаний и миллионов россиян. Сегодня Национальный регистр — крупнейший в России, в нем 76 тыс. доноров, он поставляет трансплантаты костного мозга в отечественные и зарубежные клиники. Многие лета, Игорь Валерьевич! Счастья и благополучия Вам, Вашим близким, удачи Вашим блестящим начинаниям!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»