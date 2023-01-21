Хоккейный клуб «Сочи» уволил главного тренера Светлова

Главный тренер «Сочи» Сергей Светлов отправлен в отставку после проигрыша китайскому клубу «Куньлунь Ред Стар» в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Он обратил внимание, что решение приняло руководство команды. Под его руководством клуб провел самую длительную серию проигрышей в истории КХЛ.

Пресс-служба «Сочи» сообщила, что клуб принял решение «прекратить сотрудничество» с господином Светловым. Исполняющим обязанности назначен Дмитрий Кокорев. «Не я уволился, а руководство приняло решение расторгнуть со мной контракт»,— сказал господин Светлов ТАСС.

Господин Светлов был назначен на пост главного тренера «Сочи» в октябре 2022 года. Под его руководством клуб проиграл 21 матч подряд — это антирекорд для КХЛ. 14 января команда обыграла «Металлург», но затем еще два раза проиграла. «Сочи» занимает последнее, 11 место в таблице Западной конференции.

62-летний Сергей Светлов — олимпийский чемпион 1988 года (Калгари), чемпион мира и Европы 1886 года. В качестве тренера ранее работал в клубах «Лада», «Амур», «Атланта» и «Адмирал».

Леонид Уварчев