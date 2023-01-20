В Минкульте объяснили проверки театров возвращением работников с удаленки

Минкультуры проводит проверки в подведомственных театрах из-за того, что их сотрудники, работавшие удаленно из-за эпидемиологической ситуации, должны были вернуться к обычному форматы работы после снятия антиковидных ограничений. Ранее газета «Комсомольская правда» писала, что причиной для кадровых проверок стали слова уволенного из МХТ им. Чехова актера Дмитрия Назарова о том, что артисты массово уезжают из России.

«Прошедшие в театрах федерального подчинения кадровые проверки были вызваны снятием «эпидемиологических ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, когда учреждениям культуры был "временно разрешен перевод части сотрудников на удаленный режим работы"»,— рассказали RTVI в пресс-службе министерства. Аналогичным образом в Минкульте объяснили ситуацию ТАСС.

Об увольнении из МХТ им. Чехова Дмитрия Назарова и его жены Ольги Васильевой стало известно 14 января. 31 декабря господин Назаров в ходе прямого эфира на YouTube сказал, что «народу меньше стало в театрах» из-за отъезда из страны многих артистов, не согласных с политикой российского руководства в отношении Украины.

Андрей Сапожников