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В Ярославской области замену лифтов за 637 млн рублей выполняют досрочно

В Ярославской области в 2022 году за счет взносов на капремонт заменили 160 лифтов в многоквартирных домах. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Фото: Алла Чижова

Фото: Алла Чижова

Генеральным подрядчиком работ выступает ООО «Трансэнерго» из Нижнего Новгорода. Стоимость договора, заключенного с региональным фондом капремонта в декабре 2021 года, составляет 637 миллионов рублей. Работы должны идти в течение трех лет, но уже сейчас выполнено 73% от плана.

«По краткосрочному плану капитальных ремонтов в период с 2022 по 2024 год в Ярославской области планировалось заменить 218 лифтов. Практически все удалось сделать за прошлый год», – заявил директор областного департамента ЖКХ Алексей Рябченков.

Помимо принятых в эксплуатацию 160 лифтов еще по 11 подъемникам документы находятся в Ростехнадзоре, по 36 – в обслуживающей организации. Готовятся к сдаче еще три лифта.

Андрей Иванов

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