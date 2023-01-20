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Коммерсантъ FM
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Mazda показала новый кроссовер CX-90 в движении

Компания Mazda показала в движении новый кроссовер CX-90, который станет флагманской моделью в Северной Америке.

С предсерийным образцом модели главный дизайнер Mazda Ясутаке Цучида и специалист по силовым агрегатам Джей Чен познакомили популярного телеведущего Анта Анстеда и актера Хироюки Санаду.

Новинка станет самым крупным автомобилем премиального семейства Large Product Group, построенного на разработанной специально для него платформе. Ранее было заявлено, что модель получит рядный 6-цилиндровый двигатель, а сейчас для машины анонсировали версию e-Skyactiv PHEV. Это будет первый подключаемый гибрид Mazda в США.

Официальная премьера Mazda CX-90 состоится 31 января 2023 года. Напомним, в 2021 году японская марка анонсировала пять новых кроссоверов — Mazda CX-60 и Mazda CX-80 для Европы, а. также Mazda CX-50, Mazda CX-70 и Mazda CX-90 для США и некоторых стран Европы.

Максим Вершинин

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