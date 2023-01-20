В Петербурге начали сносить ТЦ «Лидер»

В Приморском районе Санкт-Петербурга начался снос торгового центра «Лидер». Как заявили в городском комитете по контролю за имуществом, здание превышало разрешенную документами высотность и угрожало инженерным системам района.

«Производится демонтаж трехэтажного торгового комплекса площадью застройки 1 897 кв. м и общей площадью около 5 тыс. кв. м. В отсутствие законных оснований торговый объект занимает городскую территорию и имеет множество нарушений в части его возведения и эксплуатации»,— говорится в сообщении пресс-службы комитета.

После серии нарушений в части самовольного благоустройства, исполнения коронавирусных ограничений и «систематические нарушения требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции», город расторг с собственником здания контракт на аренду земли. На сегодняшний день его долг по арендной плате перед городом составляет более 2 млн. рублей.

«6 апреля 2022 года ЦПЭИГИ провел дополнительное информирование о планируемом демонтаже объекта, под роспись были вручены соответствующие уведомления. Таким образом, предоставлялся достаточный срок на освобождение и демонтаж комплекса, однако, по сегодняшний день торговый объект продолжали использовать в отсутствие законных оснований»,— добавило ведомство.

О том, что ТЦ «Лидер» могут снести, стало известно в июле 2022 года. Тогда собственник заявлял необходимость бороться за здание в суде.

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