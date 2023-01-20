В Татарстане планируют создать городок электронной коммерции на 25 тысяч жителей

В Верхнеуслонском районе Татарстана планируется построить городок электронной коммерции на площади 375,2 га на 25 тыс. человек. Об этом на коллегии АИР региона заявила его глава Талия Минуллина.

Она заявила, что проект поддерживает концепцию развития логистического и электронного хаба на территории Татарстана, однако у него есть сложности. «Проект очень сложный, мы сейчас его с разными ведомствами пытаемся доработать», — сказала госпожа Минуллина.

На территории городка также планируется построить технопарк, две школы, девять детсадов, учебный центр e-com, арт-центр, культурный центр, поликлинику, молл, спортцентр и стадион.

"Ъ-Казань"