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Коммерсантъ FM
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Twitter запретил использование сторонних программ-клиентов

В четверг, 19 января, Twitter обновил правила для разработчиков. В частности, теперь им запрещено создавать «замены приложения Twitter или похожие сервисы или продукты» на базе его интерфейса API (Application Programming Interface). Это означает, что сервис официально запретил использование каких-либо сторонних приложений и программ-клиентов. О том, что они перестали работать, пользователи сообщали еще неделю назад.

Речь идет о таких клиентах для работы с Twitter, как Tweetbot и Twitterific. В них есть дополнительные функции, которых нет в самом сервисе. Так, Twitterific в свое время был создан для использования Twitter на устройствах на iOS и macOS до создания официальной версии приложения для этих ОС.

Разработчики и пользователи отмечают, что им не сообщали об изменениях. Twitter опубликовал новое соглашение, при этом не распространял информацию об этом. Первым о новом соглашении написало издание Engadget.

Яна Рождественская

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