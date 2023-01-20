Публичные слушания по строительству трамвайной ветки в Краснодаре начнутся 23 января

В Краснодаре с 23 по 29 января пройдут общественные обсуждения по строительству трамвайной линии от Западного трамвайного депо до микрорайона «Немецкая Деревня». Постановление о назначении общественных обсуждений опубликовано на сайте мэрии.

На обсуждение представят документы по планировке территории для размещения трамвайной ветки по улице Круговой, от Западного трамвайного депо до улицы Красных Партизан, по улице Красных Партизан, от улицы Круговой до улицы Западный обход в Прикубанском округе.

Проведение экспозиции проекта состоится по адресам: улица Коммунаров, 173 (по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00) и улица им. Яна Полуяна, 60 (по вторникам и четвергам с 10:00 до 12:00).

В сентябре 2022 года администрация Краснодара, Краснодарского края и руководство ООО «Синара — Городские транспортные решения» подписали первое в истории кубанской столицы концессионное соглашение по прокладке новой трамвайной линии.

Соглашение рассчитано на 25 лет. Новая трамвайная ветвь в западной части города соединит районы в пределах Западного трамвайного депо, Немецкой Деревни, спорткомплекса «Баскет-Холл» и протянется до улицы Московской. Планируется, что непосредственно прокладка трамвайных путей будет завершена до конца 2026 года.

Общая протяженность новой трамвайной линии составит 35,6 км. Также в рамках соглашения за три года будет закуплено сто новых трамваев.

Тат Гаспарян

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