Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минздрав рекомендовал пожилым людям не выходить из дома из-за гололеда

Из-за аномально теплой погоды в центральной части России, осадков и гололеда пожилым людям рекомендовано не выходить из дома в связи с высоким риском получить травмы. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России.

«Пожилым людям рекомендуется без необходимости не выходить из дома в связи с высокой травмоопасностью»,— сообщили в Минздраве (цитата по «РИА Новости»).

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призывал граждан проявлять повышенную осторожность на улице, а людей с хроническими заболеваниями — соблюдать рекомендации врача.

20 января днем в Москве ожидается до 3,5°C, в ночь на субботу — до –2°C. В субботу днем синоптики обещают –1,1°C. Аномально теплая погода в центральной части России связана с перемещением воздушных масс из Алжира.

Дарья Эрозбек

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...