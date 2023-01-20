Минздрав рекомендовал пожилым людям не выходить из дома из-за гололеда

Из-за аномально теплой погоды в центральной части России, осадков и гололеда пожилым людям рекомендовано не выходить из дома в связи с высоким риском получить травмы. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России.

«Пожилым людям рекомендуется без необходимости не выходить из дома в связи с высокой травмоопасностью»,— сообщили в Минздраве (цитата по «РИА Новости»).

Министр здравоохранения Михаил Мурашко призывал граждан проявлять повышенную осторожность на улице, а людей с хроническими заболеваниями — соблюдать рекомендации врача.

20 января днем в Москве ожидается до 3,5°C, в ночь на субботу — до –2°C. В субботу днем синоптики обещают –1,1°C. Аномально теплая погода в центральной части России связана с перемещением воздушных масс из Алжира.

Дарья Эрозбек