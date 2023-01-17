В Москве прогнозируется аномально теплая погода на Крещение из-за воздушных масс из Алжира

Температура на Крещение, 19 января, в Москве будет достигать +5°C, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Это связано с перемещением воздушных масс из Алжира.

«В этом году рекорда не ждем, но, конечно, температура высокая, близкая к рекорду. <...> Нечасто встречающаяся ситуация зимой. Воздушные массы будут не просто с юга, а из африканского континента — из Алжира»,— сказал господин Вильфанд «РИА Новости».

Днем 19 января температура будет находиться в диапазоне от +3°C до +5°C, ночью — от +1°C до +3°C. Самая высокая температура в эту дату наблюдалась в 2007 году, тогда она поднималась до +6,3°C.

Леонид Уварчев