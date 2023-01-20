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Коммерсантъ FM
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«Газпром» вновь снизил прокачку газа через Украину

«Газпром» сократил прокачку газа на ГИС «Суджа» через Украину до 24,4 млн кубометров в сутки. Соответственно, объем прокачек опустился ниже уровня начала января на 40%. Об этом сообщил официальный представитель компании Сергей Куприянов. Накануне, 19 января, объем подачи газа по этому маршруту уже снизили на 23%.

«"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа",— 24,4 миллиона кубометров на 20 января»,— сказал господин Куприянов журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Заявка на вторую приграничную ГИС «Сохрановка» отклонена — поставки через нее не осуществляются с мая 2022 года.

На сегодняшний день поставки российского газа в Европу осуществляются только по украинскому маршруту и «Турецкому потоку». С середины 2022 года «Газпром» поставлял через Украину 41–42 млн кубометров в сутки. Экспорт резко снизился с 4 января. Снижение поставок может быть связано с резким снижением цен на газ в Европе в январе.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Пустой маршрут».

Лусине Баласян

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