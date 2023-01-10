«Работа.ру»: самыми высокооплачиваемыми вакансиями в январе стали стоматолог, геодезист и барбер

По данным сервиса «Работа.ру», стоматолог-ортопед, геодезист и барбер вошли в рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий января. Эти специалисты могут заработать от 150 тыс. до 400 тыс. руб., сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования.

Одна из самых высоких зарплат, до 400 тыс. руб., у стоматолога-ортопеда в частной клинике в Санкт-Петербурге. Соискатель должен иметь высшее медицинское образование, опыт работы в ортопедии не менее восьми лет и сертификат по специальности.

В числе других высокооплачиваемых вакансий:

архитектор 1С в Москве —от 300 тыс. руб. (при условии гибридного формата работы);

геодезист на Сахалине — до 250 тыс. руб. (нужно высшее образование, опыт от пяти лет, навыки работы с геодезическим оборудованием);

барбер — до 180 тыс. руб. (уметь делать стрижки разных стилей, владеть техниками опасного бритья, иметь навыки моделирования бороды и быть общительным);

шеф-повар в Воронеже — до 150 тыс. руб. (опыт работы шеф-поваром от четырех лет, знать стандарты сервиса, а также европейскую, бельгийскую и паназиатскую кухню);

дерматолог-косметолог в Калуге — до 150 тыс. руб. (сертификат косметолога и опыт работы не менее трех лет).

В ходе исследования ВШЭ ранее выяснилось, что около 33% россиян с высшим образованием работают не по специальности. Из-за этого они, по данным аналитиков, недополучают до 14% зарплаты.

Лаура Кеффер