Добыча угля в Кузбассе в 2022 году снизилась на 8% – до 223,6 млн тонн

В 2022 году добыча угля в Кузбассе упала на 8% и составила 223,6 млн т против 243,1 млн т в 2021 году, сообщило министерство углепрома региона. При этом добыча энергетического угля снизилась на 7,8% (до 158 млн т), коксующегося — на 8,5% (до 65,6 млн т).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В декабре 2021 года добыча угля составила 21,8 млн т, что на 1,9% больше, чем годом ранее. Переработка угля в 2022 году снизилась на 5,5% (до 179,2 млн т), в том числе, на углеобогатительных фабриках – на 8,2% (до 126,2 млн т). Выпуск угольного концентрата сократился на 5,5%, до 81,1 млн т.

Отгрузка кузбасского угля потребителям железнодорожным транспортом в 2022 году снизилась на 9,8% (до 200,5 млн т), в том числе, в западном направлении — на 13,8% (до 99,2 млн т), в восточном — на 5,5% (до 53 млн т), в местном сообщении — на 5,3% (до 48,3 млн т).

Поставка угля потребителям упала на 9,3% – до 180,9 млн т. Из них на экспорт было поставлено 120,2 млн т (- 14% к 2021 году), металлургическим предприятиям – 31,8 млн т (- 8,6%), на предприятия ЖКХ и населению Кузбасса – 3,7 млн т (- 5,1%). Поставка угля на электростанции выросла на 16,2%, до 17,9 млн т.

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Игорь Лавренков, Кемерово