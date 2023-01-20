Прокуратура проверит законность тарифов ЖКХ в Алтайском крае

Прокуратура Алтайского края приступила к проверке законности коммунальных тарифов и начисления гражданам платы за предоставленные услуги. В проверке также принимают участие специалисты контролирующих органов, говорится в сообщении ведомства.

Новые тарифы на коммунальные услуги вступили в силу с 1 декабря 2022 года. Проверка была назначена по итогам обсуждения вопроса на заседании межведомственной рабочей группы по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений законодательства в сфере ЖКХ.

«Очередная индексация платы за на коммунальные услуги произошла с 1 декабря 2022 года. В нашем регионе ее максимальный уровень составил 10,3%. Для Барнаула и Бийска показатели чуть выше – 14,7% и 11,4% соответственно. Эти индексы будут действовать до 1 июля 2024 года»,– говорилось в сообщении управления по тарифам Алтайского края.

В ходе прямой линии 5 декабря губернатор Алтайского края Виктор Томенко сообщил, что если рост составит выше указанных значений, то граждане имею право обратиться за компенсацией в органы местного самоуправления.

Во втором по величине городе Алтайского края – Бийске – КПРФ подала в мэрию заявку на проведение 29 января митинга против роста тарифов ЖКХ с участием 2 тыс. человек 29 января в Петровском парке в центре города. В мэрии эту площадку не согласовали (скан ответа опубликован на странице бийской организации КПРФ в соцсети «ВКонтакте». – «Ъ»). Как сообщил «Ъ-Сибирь» секретарь горкома Владимир Балахнин, коммунисты намерены опротестовать отказ в суде.

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Валерий Лавский