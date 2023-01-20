В Алтайском крае хотят разрешить отстреливать волко-собачьи гибриды из-за ущерба охотничьему хозяйству

В Алтайском крае намерены разрешить охоту на волко-собачьи гибриды. Соответствующий проект изменений в региональный закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов» внесен на сессию законодательного собрания края, которая состоится 26 января.

«До 2013 года к животным, чья численность подлежала регулированию из-за ущерба охотничьему хозяйству, относились: волк, шакал, серая ворона, а также одичавшие собаки. В новой редакции (федерального закона.– «Ъ») последние из данного списка были исключены.

В течение следующих 10 лет на территориях охотничьих угодий Алтайского края стали формироваться колонии одичавших собак, которые впоследствии скрестились с волками»,– говорится в сообщении краевого парламента.

По данным специалистов, многочисленные случаи гибридизации волков с собаками отмечаются. Прежде всего, в предгорных районах Алтайского края. Численность же собственно волков с 2013 по 2022 год выросло со 183 особей до 331. Волки и гибриды охотятся на косулю, ущерб охотничьему фонду от уничтожения которой оценивается в 4,8 млн руб. в год.

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Валерий Лавский