МВД уточнило число погибших при стрельбе в грузинском городе Сагареджо

В результате стрельбы в городе Сагареджо на востоке Грузии погибли пять человек, еще пятеро ранены. Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури сообщил журналистам, что человек, устроивший стрельбу с балкона своей квартиры в многоэтажном доме, покончил с собой, как только спецназ взломал его дверь.

По неизвестным причинам, мужчина забаррикадировался в квартире, где он находился вместе с несовершеннолетним сыном, и начал стрелять с балкона в направлении больничного двора, расположенного рядом. Четыре жителя того же жилого корпуса погибли на месте, также был застрелен сотрудник патрульной полиции, прибежавший на звуки выстрелов. Один из раненных, по словам главы МВД «находится при смерти».

Когда спецназовцы попали в квартиру, преступник лежал на кровати, а рядом находился автомат, из которого он вел стрельбу. На месте также нашли несколько гранат, их нейтрализовали с помощью саперов.

По неофициальным данным, преступник — бывший военнослужащий Нодар Атуашвили, у него было несколько наград. Соседи рассказали журналистам, что он был уволен из армии из-за психических проблем и часто ссорился с членами семьи. Как у него на руках оказалось оружие, пока неизвестно.

Георгий Двали, Тбилиси