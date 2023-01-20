На востоке Грузии при стрельбе погибли несколько человек

Неизвестный устроил стрельбу в грузинском городе Сагареджо. По предварительным данным, погибли четыре человека, в том числе один полицейский. По информации телеканала «Рустави», еще семь человек получили ранения.

Преступник забаррикадировался на балконе многоэтажного дома и начал стрелять из автоматического оружия в направлении двора местной больницы. На место отправлен спецназ МВД, проводится спецоперация по нейтрализации или аресту стрелка. В МВД официально подтвердили, что есть погибшие, но их число не привели.

«Имеди» передает, что преступник покончил с собой. По данным канала, мужчина — бывший военнослужащий Сагареджинского муниципалитета, его мотивы пока неизвестны.

Георгий Двали, Тбилиси; Лаура Кеффер