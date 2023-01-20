Катарский чемпионат мира стал рекордным

Международная федерация футбола (FIFA) сообщила о том, что декабрьский чемпионат мира-2022, прошедший в Катаре, отметился рекордной посещаемостью. Непосредственно на стадионах матчи первенства посмотрели 3,4 млн зрителей. Это на 400 тыс. больше, чем прежний рекорд, установленный в 2018 году на чемпионате мира в России. Финальный матч первенства-2022 собрал около 1,5 млрд телезрителей по всему миру, а матч открытия посмотрели более 550 млн человек. Общая аудитория турнира — около 5 млрд человек. Непосредственно на арене Lusail Stadium за финалом наблюдали 88 966 человек. Больше было только в финале чемпионата мира-1994 в США. Он собрал 94 194 зрителей.

Кроме того, за время чемпионата мира было размещено 93,6 млн тематических постов в социальных сетях с общим охватом в 262 млрд.

Александр Петров