За восемь лет до нашей эрго

В декабре в Санкт-Петербургском медико-социальном институте (МСИ) прошел выпуск учащихся по программе «эрготерапия». Специалистов в этой очень важной для реабилитации сфере у нас пока крайне мало. А МСИ — единственное в России место, где уже много лет учат эрготерапии. Программа появилась благодаря скандинавскому вмешательству, в какой-то момент чуть не закрылась, а восемь лет назад вернулась к жизни благодаря Русфонду.

Эрготерапевт — обязательный член реабилитационной команды специалистов. И при этом одна из самых неразвитых в России специальностей. Об эрготерапии мало знают. Официально такой специальности не существует. Профессиональных стандартов нет, да и самих эрготерапевтов почти нет. Но есть одно место, где эрготерапии учат уже давно,— кафедра социальной реабилитации и эрготерапии в МСИ. Как появился такой эргооазис?

В переводе с греческого «эрго» означает «деятельность». Эрготерапевт — это специалист, который учит пациента совершать целенаправленные действия. Для физического терапевта важно движение само по себе: научить человека после инсульта технике снижения мышечного тонуса, восстановить правильную схему движений. У эрготерапевта задачи немного другие — скажем, научить пациента чистить зубы или самостоятельно есть ложкой. Он приспосабливает человека к окружающему миру, а мир, в свою очередь, к человеку. Если тремор не дает держать обычную ложку, на помощь приходит специальная длинная ложка на оси. Эрготерапевтам часто приходится придумывать и мастерить всякие устройства. Но и в технических средствах реабилитации — колясках, вертикализаторах, ортезах — они тоже должны разбираться. Это специалисты весьма широкого профиля.

В мире эрготерапия стала быстро развиваться после Второй мировой войны. А у нас еще в конце 1990-х эрготерапевтов просто не было. И тогда, рассказывает старший преподаватель кафедры Екатерина Мишина, Всемирная федерация эрготерапевтов решила помочь продвижению этой специальности в нашей стране. Главным эмиссаром назначила Шведскую ассоциацию эрготерапевтов.

Российским партнером был Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова. Шведы выделили около 10 млн шведских крон (1 млн евро). Программа продолжалась с 1999 по 2008 год, в стране появилось несколько десятков хороших эрготерапевтов, однако дать программе такой толчок, чтобы дальше она работала сама, не получилось.

В 2010-х эргопроект перекочевал из Мечниковского университета в МСИ, где интерес к нему был гораздо сильнее. Но ученики на годичный курс (сейчас он стоит 150 тыс. руб.) не набирались. Работали только короткие программы. Получить за короткое время представление об эрготерапии можно, научиться ей — нет.

В 2015 году кафедре решил помочь Русфонд: он выделил 2,7 млн руб. на годичное обучение группы эрготерапевтов. Еще через год похожий проект реализовал фонд Spina bifida. Инфраструктурные проекты — тяжелая для фандрайзинга вещь. Собрать деньги на помощь конкретному ребенку куда проще, чем на обучение неизвестных людей не очень понятно чему. Зато именно такие проекты могут дать мощный долговременный эффект.

— Претендентов на бесплатное обучение было много, мы могли выбрать лучших. О нас очень многие узнали. На основе нового опыта мы доработали наши программы,— перечисляет Мишина.— И в результате смогли наконец полноценно работать на самоокупаемости.

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Алексей Каменский, специальный корреспондент Русфонда