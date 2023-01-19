Аналитик московского УФСИН уехала из России из-за опасений допросов

Ведущий аналитик управления ФСИН по Москве Анна Каретникова уволилась со службы и покинула Россию. Она рассказала РБК, что решила покинуть пост, на котором проработала с 2016 года, после предупреждения начальства о том, что ее ждут «неприятные опросы и допросы».

Как утверждает госпожа Каретникова, ей сказали, что у руководства ФСИН к ней «большие претензии». На следующий день ее вызвали в УСБ ФСИН, после чего ее не пустили в СИЗО, объяснив это распоряжением начальства. В итоге она решила уехать, «не дожидаясь, чем это все закончится».

«Я отправила заявление об увольнении по почте по своей инициативе, чтобы не подставлять свое руководство, это нормальное совершенно взаимодействие. Вроде бы договаривались, что я буду уволена с 18 января»,— рассказала Анна Каретникова.

По ее словам, одной из претензий стало то, что она вела Telegram-канал «Стенгазета СИЗО», в котором «позволяла высказывать оценки» в адрес посещенных ею СИЗО и тюрем. «Второе — это привлечение благотворительности и попытка обеспечить следственно-арестованных тем, чем они по закону должны быть обеспечены, но не обеспечиваются у нас, к сожалению»,— утверждает она.

Сейчас госпожа Каретникова находится во Франции. Она сказала, что «не была готова, что все закончится так стремительно». До прихода во ФСИН она была членом Общественной наблюдательной комиссии Москвы.