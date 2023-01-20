Миру — партию мира

Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) провел в четверг круглый стол на тему «Другая Украина: кто стоит в оппозиции киевскому режиму внутри страны?». Вслед за выдвинувшим тезис о «другой Украине» пророссийским украинским политиком Виктором Медведчуком участники дискуссии убеждали слушателей, что элита и общество соседней страны не едины и там даже есть «партия мира», чем Россия может воспользоваться. Впрочем, от экспертов украинского происхождения прозвучала и менее оптимистичная мысль о том, что большинство жителей Украины сейчас настроены антироссийски в силу «естественного патриотизма», пробудившегося у них после начала специальной военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Поводом для дискуссии стала опубликованная на этой неделе в «Известиях» статья председателя политсовета запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, в которой он доказывал, что еще с 1991 года существуют две Украины: Украина — «анти-Россия» и Украина как «еще одна Россия». Но если этот материал был написан в довольно сдержанных тонах, то представители ЭИСИ (один из основных аналитических центров внутриполитического блока Кремля) в проявлении эмоций не стеснялись. Звучали и рассуждения о «неонацистах», которые, по версии экспертов, тоже не едины и которым стоит опасаться «польских застенков», и тезисы о том, что на Украине введена «плановая президентская диктатура», и даже такие характеристики украинских силовиков, как «маньяк» и «имбецил».

«Какова партия мира? Что из себя представляет партия войны? Кто победит в итоге?» — задал идеологическую рамку обсуждения модератор круглого стола политолог Павел Данилин. Первым на эти вопросы ответил покинувший Украину политолог Кирилл Молчанов: «Что такое другая Украина? Это та Украина, которая в 2019 году проголосовала за Зеленского (Владимир Зеленский, президент Украины.— “Ъ”), кто изначально говорил, что Украина наелась политикой Порошенко (Петр Порошенко, экс-президент Украины.— “Ъ”), который строил антироссийское государство с целью вечной войны с Россией». К «другим» эксперт также отнес беженцев, которые уехали в Россию, но хотели бы вернуться на Украину, и тех, кто выходит на антивоенные митинги. В то же время в политическом истеблишменте украинцы, придерживающиеся позиции мира, никакими спикерами сейчас не представлены, констатировал господин Молчанов.

Тему «расколов» в украинском обществе продолжил бывший украинский журналист, а ныне обозреватель портала «Украина.ру» Владимир Скачко. Но, дойдя до рассказа о «трудящемся классе», который «задавлен, деморализован и не имеет социальных перспектив», он вдруг сделал не очень оптимистичный вывод: «Они сейчас настроены антироссийски, не ненавидят, но настроены воинственно против России. Сыграло то, на что не обращали внимания, сыграл естественный патриотизм: на страну напали. За 30 лет украинцы привыкли воспринимать Украину как собственную страну. Если на нее кто-то нападает, у многих людей срабатывает естественный патриотизм».

Другие участники круглого стола тут же постарались скорректировать этот тезис, сделав акцент на том, что украинское общество не монолитно. «Это единство на штыках, это видимость единства, которое обеспечивается СМИ и жестким репрессивным аппаратом»,— охарактеризовал общественные настроения на Украине ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак. «Видимое единство на Украине, удерживаемое на штыках, пропадает. Потому что пропал смысл участия в конфликте»,— поддержал его Павел Данилин. «Все больше людей будут задумываться: а что это за морок, в который мы погрузились? Другая Украина — это настоящая Украина. Та, в интересах которой быть вместе с Россией»,— окончательно вернул дискуссию в позитивное русло директор Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Уже после круглого стола “Ъ” попросил господина Данилина уточнить, есть ли и в нашей стране «партия мира» и «партия войны». «В России партия мира практически тотальна. Партия войны — это небольшая группа лиц, которую можно легко определить»,— заверил политолог, пояснив, что мир не наступил лишь потому, что все усилия российской «партии мира» рушатся из-за действий руководства Украины.

Не участвовавший в круглом столе ЭИСИ российский политконсультант Евгений Минченко, напротив, считает, что говорить о «партии мира» ни в России, ни на Украине некорректно: «Без очевидной военной победы одной из сторон мир невозможен. Поэтому в России я бы говорил о "партии заморозки", а на Украине ее уже нет». Договориться же о приостановке конфликта стороны не могут, потому что разногласия начинаются уже на этапе согласования параметров перемирия, уверен эксперт: Запад и Украина верят, что победа возможна, а Россия — что для переговоров надо сначала провести более выгодную линию разграничения.

Украинский политолог, автор «Фонда Карнеги за международный мир» Константин Скоркин, в свою очередь, отмечает, что на Украине не осталось поля для пророссийских политиков — по крайней мере в прежнем виде :«Еще весной 2022 года власти Украины запретили целый ряд пророссийских партий, в том числе ОПЗЖ. Тем не менее большая часть членов ее фракции в Верховной раде (в ней состояли 43 депутата.— “Ъ”) сохранила свои мандаты. Исключение составили совсем уж одиозные вроде Виктора Медведчука или Ильи Кивы, который сейчас постоянно выступает на российских телешоу. А все, кто остался в Верховной раде, послушно голосуют за все решения "Слуги народа" (партия сторонников Владимира Зеленского.— “Ъ”), что делает дальнейшее давление на них просто невыгодным». В качестве яркого примера господин Скоркин привел бизнесмена Вадима Новинского, который был депутатом Рады от «Оппозиционного блока»: «В ходе наступления российских войск на Мариуполь все его активы в городе были уничтожены. В результате он пожертвовал десятки миллионов долларов на украинскую армию. При этом он не просто человек пророссийских взглядов, а еще и диакон Украинской православной церкви Московского патриархата. Но проводником интересов Москвы он уже вряд ли будет».

Андрей Винокуров, Кирилл Кривошеев