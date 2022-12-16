Еврокомиссия подготовит аналог закона США о снижении инфляции

Еврокомиссии (ЕК) поручено подготовить аналог закона США о снижении инфляции, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон. Решение было принято по итогам саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе. По словам господина Макрона, эта мера поможет защитить европейскую промышленность.

Французский президент считает, что закон США несовместим с нормами Всемирной торговой организации. Господин Макрон подчеркнул, что Франция «выступает за справедливые правила конкуренции, приемлемые для всех». «Еврокомиссии выдан мандат в сжатые сроки подготовить европейский эквивалент закона США о снижении инфляции»,— рассказал он (цитата по ТАСС).

Председатель Евросовета Шарль Мишель отметил, что ЕС «остается лояльным и верным другом США». Однако американский закон о снижении инфляции, по его словам, «вызывает озабоченность». «Для поддержания конкурентоспособности наших компаний мы должны принять срочные меры, поэтому саммит ЕС уполномочил Еврокомиссию подготовить их уже в начале 2023 года»,— рассказал он.

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что уже предложила лидерам ЕС план действий из четырех пунктов. Он будет включать, в частности, переговоры с администрацией США, а также финансовые меры поддержки европейской промышленности. Другие подробности она не привела.

Президент США Джо Байден в августе одобрил закон о снижении инфляции. Эта инициатива предусматривает выделение $400 млрд государственных субсидий на поддержку американской экономики и введение других мер. Во Франции и Германии опасаются, что это может привести к сокращению производства в Европе, перебазированию ряда заводов в США и общему упадку промышленности.

The Wall Street Journal писала, что господин Макрон и другие европейские лидеры обвиняют США в экономическом спаде. В декабре президент Франции призвал выработать «сильный европейский ответ» на закон США. Эта тема стала одной из основных во время его поездки в Вашингтон. Власти Южной Кореи предложили ЕС вместе ответить на действия США.

Лаура Кеффер