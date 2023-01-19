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Коммерсантъ FM
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Венгрия призвала Украину прекратить «зверства против венгров» в Закарпатье

Правительство Венгрии заявило о недопустимости жестоких действий в отношении этнических венгров в Закарпатской области и призвало украинские власти немедленно их прекратить. По данным СМИ, на днях в закарпатском городе Мукачево были сняты флаги и демонтированы вывески на венгерском языке.

«Мы осуждаем то, что произошло»,— написал госсекретарь по вопросам двусторонних отношений в венгерском МИД Тамаш Менцер в Facebook (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta). «Мы призываем местных руководителей немедленно прекратить зверства против венгров»,— добавил он.

Тамаш Менцер также отметил, что «продолжающиеся и систематические притеснения и лишение права голоса национальной общины» неприемлемы, если Украины хочет стать членом Евросоюза.

Как сообщало накануне, 18 января, венгерское издание Magyar Nemzet, с общественных учреждений города Мукачево в Закарпатской области и местных сел были сняты венгерские флаги и вывески на венгерском языке.

«По словам местных жителей, ночью полицейские выезжали в населенные пункты, снимали флаги, складывали их. Потом возвращались, чтобы проверить, не вернули ли их на место»,— отмечал корреспондент издания.

В октябре 2022 года памятник венгерской культуры в Мукачево — скульптура орла-турула — был заменен на украинский трезубец. Общество венгерской культуры в Закарпатье обратилось в прокуратуру для выяснения обстоятельств демонтажа венгерского символа.

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