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Дому для сирот не хватает тепла

Следственный комитет разбирается с халатностью чиновников

Следственное управление СКР по Ульяновской области приступило к расследованию уголовного дела по факту халатности чиновников, принявших в эксплуатацию жилой дом, предназначенный для детей-сирот и построенный с нарушениями проекта. В результате от жильцов поступают жалобы на холод в квартирах. С 2019 года это уже третий случай, заканчивающийся уголовным делом. Раньше квартиры закупались на селе из-за экономии бюджетных средств региона. Губернатор региона назвал холодный дом «памятником бесхозяйственности» и поручил изменить подход к закупке квартир для детей-сирот. Принято решение на эти цели выделять значительно больше средств из регионального бюджета.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На прошлой неделе сотрудники следственного управления СУ СКР по Ульяновской области проводили следственные действия в доме, построенном для детей-сирот в селе Большое Нагаткино Цильнинского района. Уголовное дело было возбуждено в пятницу по факту халатности должностных лиц, предоставивших детям-сиротам некачественные жилые помещения (ч. 1 ст. 293 УК РФ, от штрафа до 120 тыс. руб. до года исправительных работ или до трех месяцев ареста).

По данным следствия, в мае 2021 года администрацией Цильнинского района Ульяновской области было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома в селе Большое Нагаткино для предоставления квартир детям-сиротам по договорам найма. Однако, как сообщает СУ СКР, жители дома жаловались на холод в квартирах, и был выявлен ряд несоответствий проектной документации в системе отопления МКД.

Во вторник на аппаратном совещании губернатор региона Алексей Русских назвал «замерзающий дом» «памятником человеческой халатности и наплевательского отношения к детям-сиротам». Он поручил срочно «создать детям необходимые условия для жизни» и «особо обратить внимание на работу ­подрядчика».

Застройщиком, возводившим этот дом, является ООО «Специализированный застройщик „Апрель“» (зарегистрировано в Ульяновске в 2018 году, владелец и гендиректор Рафаэль Валиуллов, он же — гендиректор ООО ГК «Экострой», принадлежащего его брату).

Согласно данным арбитражного суда, в сентябре 2019 года региональный минстрой (весной 2022 года ведомство вошло в состав министерства ЖКХ и строительства) заключил госконтракт долевого строительства с СЗ «Апрель» на 35,2 млн руб., из которых 14,5 млн руб.— средства федерального бюджета, для приобретения 30 квартир (из них фактически заселено только восемь квартир). В июле 2021 года квартиры были переданы на баланс министерства. В ноябре того же года прокуратурой района совместно с представителями райадминистрации и «Корпорацией развития коммунального комплекса» была проведена проверка состояния дома, в ходе которой выявлен «ряд существенных несоответствий проектной документации». Однако застройщик отказался их устранять, заявляя, что все соответствует проекту.

По словам министра ЖКХ и строительства Александра Черепана, в феврале 2022 года, «получив жалобы от детей, что они замерзают», он потребовал от застройщика устранить все недостатки в системе отопления, но господин Валиуллов опять отказался, заявив, что у него «все нормально». В мае 2022 года министерство обратилось в арбитражный суд, указав на многочисленные несоответствия системы отопления проектной документации (несоответствие вентилей, диаметров и типов применяемых труб и т.д.), что и приводит к отсутствию требуемой циркуляции горячей воды. В сентябре арбитражный суд удовлетворил иск министерства, потребовав от «Апреля» привести всю систему отопления дома в соответствие с проектом за свой счет в течение месяца со дня вступления в силу решения суда (исполнительный лист был выдан в октябре, когда уже начался отопительный сезон). Сейчас министерство силами подведомственных организаций принимает меры для утепления дома, чтобы затем взыскать эти средства с застройщика. «А дальше, как только позволят погодные условия, совместно с судебными приставами мы заставим застройщика заменить систему отопления за свой счет, как этого требует суд, а также устранить остальные замечания, которые выявит независимая экспертиза»,— сказал «Ъ» господин Черепан.

Господин Валиуллов в беседе с «Ъ» продолжал настаивать, что система отопления выполнена «в соответствии с проектной документацией». На вопрос, будет ли «Апрель» за свой счет устранять недостатки и исполнять решение суда, директор «Апреля» отвечать не стал, сославшись на занятость.

В СУ СКР не поясняют, к кому будут предъявлены конкретные претензии в халатности. Прокурор Цильнинского района Владислав Силантьев, участвовавший во всех разбирательствах этой ситуации, считает, что основные претензии должны быть направлены руководству администрации района, принимавшему дом в эксплуатацию, и региональному госстройнадзору. Он также отметил, что в ходе расследования этого уголовного дела «в любом случае будут проверены все действия застройщика и следствие еще даст им оценку».

Проблемы со строительством домов для сирот на селе обрели системный характер. Так, в декабре 2020 года после жалоб жильцов было возбуждено уголовное дело в отношении совладельца и директора компании «Сельстрой-Поволжье» Александра Швецова, обвиняемого в мошенничестве в крупном размере при строительстве дома для сирот в Новой Майне Мелекесского района (приговорен к трем годам и трем месяцам лишения свободы условно); в марте 2022 года было передано в суд уголовное дело гендиректора ООО «Строй-Комплект» Жамиля Арифулова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до 10 лет лишения свободы), и приговоренного к трем годам условно (в обоих случаях прокуратура настаивала на реальном лишении свободы).

Тогда в региональном минстрое «Ъ» отмечали, что средств, выделяемых федеральным бюджетом на сирот, не хватает на приобретение полноценного жилья, и приходится искать наиболее дешевые варианты на селе.

Алексей Русских заявил, что «принято решение поменять подход к закупке квартир для детей-сирот»: «Нужно селить ребят там, где они хотят — чаще всего они выбирают город, а не село. Когда квартиры выдают без учета их мнения, получаем на выходе полупустые дома. Важно делать упор на хорошее вторичное жилье, а также покончить с порочной практикой строительства для сирот отдельных домов по принципу „тяп-ляп“, как это делалось ­много лет».

Комментируя сложившуюся ситуацию, Александр Черепан сказал, что «такую практику надо менять и закупать вторичное жилье хорошего качества в Ульяновске или Димитровграде, чтобы социализировать детей, а не размещать их колониями на селе». «По новой программе переселения на 2023 год выделено около 400 млн руб., из них федеральных средств только 78 млн руб., остальное — средства регионального бюджета»,— отметил министр.

Сергей Титов, Ульяновск

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