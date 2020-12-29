«Карточный домик» породил дела

В Ульяновской области возбуждено сразу несколько уголовных дел в связи с некачественным строительством и халатной приемкой домов, построенных по госконтракту для детей-сирот. Одно уголовное дело – по факту мошенничества при строительстве домов расследует полиция, еще три дела – по факту превышения полномочий должностными лицами регионального минстроя ведет следственное управление СКР. В министерстве считают, что их вины в этом нет, в райадминистрации придерживаются аналогичного мнения. Застройщик утверждает, что все было сделано в соответствии в проектной документацией, и причина в том, что жильцы сами не желают следить за своим жильем.

В Ульяновской области по требованию региональной прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту хищения руководством фирмы бюджетных средств, выделенных на строительство многоквартирного дома для детей-сирот в поселке Новая Майна Мелекесского района (ч.3 ст.159 УК РФ – мошенничество с использованием служебного положения, в крупном размере, до 6 лет лишения свободы). В прокуратуре этот дом так и называют – «карточным домиком». Как поясняют в ведомстве, уголовное дело возбуждено на основании данных прокурорской проверки, проведенной после публикации местных СМИ о передаче детям-сиротам новых квартир с неудовлетворительным качеством строительства. В понедельник прокурор Ульяновской области Сергей Хуртин поручил «дать жесткую принципиальную оценку незаконным действиям должностных лиц регионального минстроя и администрации района, а также провести проверку всего жилфонда, передаваемого сиротам».

Прокурорская проверка показала, что компания «Сельстрой-Поволжье» (ООО) построила по госконтракту с региональным минстроем три многоквартирных дома в поселке Новая Майна Мелекесского района (18 квартир), после чего дом был принят должностными лицами регионального минстроя. А потом от жильцов этих квартир начали поступать жалобы. Проверкой «выявлены многочисленные недостатки» и нарушения требований проектной документации. Среди них такие как наличие на стенах многочисленных трещин и плесени, отсутствие бетонных стяжек под полом. По словам старшего помощника прокурора Василия Зимы, «напольное покрытие укладывалось непосредственно на грунт, что вообще ни в каком виде не допустимо». Как отмечалось в акте прокуратуры, «в ванной комнате кафельная плитка была приклеена прямо к земле».

По данным Kartoteka.ru, ООО «Сельстрой Поволжье» зарегистрирована в Ульяновске в 2014 году (в феврале 2020 года «Сельстрой Поволжье» она была ликвидирована по решению налогового органа), руководителем и совладельцем компании на тот момент был Александр Швецов, ему же принадлежат стройкомпании ООО «Центрснабстрой» и ООО «Строим дом».

26 мая 2014 года ООО «Сельстрой Поволжье» по итогам отбора заключило пять госконтрактов с региональным минстроем по 2,772 млн руб. каждый (на общую сумму в 13,860 млн руб.) и в 2016 году еще один контракт на 3,176 млн руб. Как отмечается в акте проверки прокуратуры, именно по этим контрактам застройщик «обязался построить три многоквартирных жилых дома» с надлежащим качеством. Приемка выполненных работ производилась региональным минстроем в декабре 2014 года, в феврале 2015 года и в июле 2016 года. Тем не менее, по данным прокуратуры, ее проверка выявила недоделок на общую сумму в 1,5 млн руб.

«Безусловно, за это должны понести ответственность и те чиновники, которые принимали построенные дома и допускали их к эксплуатации», – отметил господин Зима.

Так же, в пятницу, следственное управление СКР сообщило о возбуждении трех уголовных дел по факту превышения полномочий должностными лицами минстроя и администрации Мелекесского района при приемке трех домов для детей-сирот в Новой Майне (ч.1 ст.286 УК РФ, до 4 лет лишения свободы). Как отмечает ведомство, должностные лица минстроя и районной администрации приняли решение о вводе в эксплуатацию трех домов, несмотря на грубейшие нарушения проектной документации.

В региональном минстрое не считают, что в ситуации есть вина представителей ведомства. По словам замминистра Сергея Шканова, «минстрой не строил эти квартиры и не принимал», «квартиры покупались готовыми, а приемку вела районная администрация». Глава администрации Мелекесского района Сергей Сандрюков, заметил, что сам в то время на этом посту не работал, но, по его мнению «если заказчиком был минстрой, то и он должен был принимать эти дома». «Я думаю, следствие разберется, кто прав, кто виноват».

Александр Швецов утверждает, что дома построены в соответствии с проектной документацией. «В пятницу мы вместе с представителями прокуратуры и следствия смотрели эти дома. И бетонные стяжки там есть, и квартиры, в которых реально живут люди, нормальные, теплые. А причины жалоб в том, что просто было халатное отношение самих жильцов к своему жилью. В некоторых квартирах полный хаос, никто не хочет следить за своим жильем», – сказал экс-руководитель компании.

Сергей Титов, Ульяновск