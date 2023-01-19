Пасечник подписал закон о выборах депутатов в ЛНР

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал закон, определяющий порядок формирования избирательных комиссий и выборов депутатов разного уровня в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Леонид Пасечник

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Леонид Пасечник

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Закон, опубликованный на сайте врио главы ЛНР, состоит из семи глав, разделенных на 27 статей. Он был принят Народным советом республики 19 января. За него проголосовали все из 39 присутствовавших на заседании парламентариев.

10 сентября 2023 года в России назначен единый день голосования.

В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях выборы могут не состояться: 19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в четырех новых регионах военное положение. Согласно закону «О военном положении», на территории, на которой введен такой режим, референдумы и выборы в местные органы власти не проводятся.

О предстоящих выборах в России — в материале «Ъ» «Как много выборов хороших».