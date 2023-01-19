Против настоятеля монастыря Киево-Печерской лавры возбуждено уголовное дело

В отношении митрополита УПЦ Павла (Петра Лебедя), настоятеля монастыря Киево-Печерской лавры, возбуждено уголовное дело по статье о нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений (ст.161 УК Украины).

С просьбой о проверке высказывания митрополита Павла в Генпрокуратуру обратился депутат Верховной рады Ярослав Юрчишин. В своем Telegram он опубликовал скан письма надзорного ведомства, в котором говорится о положительном решении по возбуждению уголовного дела.

Ярослав Юрчишин направил обращение в Генпрокуратуру Украины в связи с рождественской речью митрополита. Господин Юрчишин назвал митрополита «Пашей Мерседесом», поскольку тот якобы пользовался дорогим автомобилем.

«Успенский собор отдали раскольнику и самопразднику. Раскольник это Филарет, самосвят — Епифаний. Мне говорят помянуть Епифания. Кого — сущего беса? Раскольника? Вся "мерзость" началась с Филарета»,— привел Ярослав Юрчишин цитату священнослужителя, в которой он усмотрел «посеяние раздора» среди верующих.

9 января митрополит Павел заявил, что власти Украины организовали гонения на УПЦ. Двумя днями ранее ПЦУ впервые провела в Киево-Печерской лавре рождественское богослужение.

Андрей Сапожников