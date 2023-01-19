Ярославский губернатор пообещал ужесточить областные штрафы

Закон Ярославской области об административных правонарушениях будет существенно пересмотрен. Об этом заявил губернатор Михаил Евраев на расширенном заседании коллегии УМВД России по Ярославской области, сообщает областное правительство.

«Будет пересмотрен Кодекс административных правонарушений в региональной части по всем статьям, чтобы мы могли его применять как нормальный, действенный инструмент. Не должно быть формальной ответственности и формальных штрафов»,— сказал господин Евраев.

Региональный закон об административных правонарушениях предусматривает ответственность за нарушения тишины и покоя, попрошайничество, торговлю в неустановленных местах, безбилетный проезд, отправление естественных надобностей в общественных местах, нарушения на транспорте и так далее.

«Необходимо ужесточать ответственность за нарушение правил благоустройства: грязные фасады, сосульки, нескошенную траву. Эти предложения мы передали мэру города Артему Молчанову. В других регионах предусмотрено больше 30 мер ответственности за эти нарушения, а у нас всего 6. Депутаты долгое время об этом говорят, но действенных мер не принимается»,— рассказал «Ъ-Ярославль» заместитель председателя муниципалитета Ярославля Олег Ненилин.

Изменения в региональный закон об административных правонарушениях принимает областная дума.

Антон Голицын

Новости всегда под рукой в нашем Telegram-канале