В этом проекте “Ъ” предлагает читателям узнать поближе лидеров иностранных государств. Герой выпуска — президент Чехии Милош Земан, который отработал два срока и должен покинуть пост после проходящих в январе выборов.
Рисунок: Константин Куксо, Коммерсантъ
О политике
«Если политика — это грязное дело, то только в том случае, если ее делают грязные люди. Приезжайте (в Чехию) через четыре года, когда я буду заканчивать с политикой, с этим "грязным", но только не для меня, делом. Я стану счастливым пенсионером, который будет читать очень-очень интересные книги».
6 мая 2019 года в интервью «РИА Новости».
О детстве
«Моя мама работала в моей школе, но при этом она была со мной намного строже, чем с другими детьми. Я был единственным ребенком в семье. А знаете, что еще хуже? Я был единственным ребенком учителя. У мамы дома была большая деревянная ложка, с помощью которой она стирала белье в кастрюле. Иногда я получал этой деревянной ложкой. Я придерживаюсь мнения, что если что-то подобное сегодня и рассматривается некоторыми как предполагаемое физическое насилие, то это часто преувеличение. Это больше помогало мне, чем причиняло боль».
5 февраля 2020 года в эфире государственной радиостанции Чехии.
О вкусе власти
«В чешском языке слово vlast идентично слову "родина". И мог бы вам сказать, что вкус власти — это вкус Родины. И это было бы безусловно, потому что Родина — в моем сердце. Это так же безусловно, как любовь к жене и своим детям. Но я знаю, что в русском языке слово "власть" имеет другое значение».
17 ноября 2017 года в интервью ТАСС.
О Евросоюзе
«Россия, без сомнений, имеет сильного лидера. Китай имеет сильного лидера. Америка имеет сильного лидера. Найдите мне, пожалуйста, сильного лидера в Евросоюзе. Ангела Меркель уходит. Макрон? У нас нет новых де Голлей, нет даже новых Тони Блэров. Смотрю налево, смотрю направо, смотрю прямо, смотрю назад. Сильного лидера просто не видно».
9 декабря 2018 года в интервью НТВ.
О внешней политике
«Меня критикуют, что я хочу развивать взаимовыгодные экономические связи с Россией или, например, с Китаем. Теперь я вернулся из Израиля. И я поддерживаю, чтобы наше посольство было в Иерусалиме, а не в Тель-Авиве, как теперь сделали американцы. Это, по-моему, правильно. Некоторые говорят, что я российский агент, китайский агент, агент Израиля. На практике я только чешский агент, агент своей родины».
9 декабря 2018 года в интервью НТВ.
О курении
«К сожалению, курильщики — дискриминируемое меньшинство, и нас преследуют во всех отелях, во всех ресторанах, везде. Это как в случае [американского] сухого закона. Виски, как следствие, стал дороже, а качество его ухудшилось. А теперь и курение почти запрещено».
14 сентября 2016 года в интервью The Guardian.
О политкорректности
«Есть термин "политкорректность", и я считаю его эвфемизмом политической трусости, так что позвольте мне не быть трусом».
26 мая 2014 года на приеме по случаю Дня независимости Израиля.
О шахматах
«Знаете ли вы, какое различие между шахматами и другими видами спорта? Не знаете. Во-первых, в шахматах недопустимы ошибки, а во-вторых, в шахматах практически невозможно получение игроками ранений. Это очень миролюбивый спорт, поэтому я и играю в шахматы».
17 ноября 2017 года в интервью ТАСС.
О ситуации на Украине
«Конечно, я чувствую со-ответственность, как и ряд немецких политиков — в этом признался и президент Германии, и Вольфганг Шойбле (экс-глава немецкого парламента.— “Ъ”) и другие,— что мы плохо оценивали российскую политику, потому что делали это исходя из рациональных схем... Русские оказались иррациональными, непредсказуемыми, более агрессивными и менее европейскими, чем я думал».
1 мая 2022 года в интервью PrimaCNN.
О журналистах
«Я убежден, что интеллект чешских журналистов иногда находится на уровне дронта, который обитал на Мадагаскаре*, но был справедливо истреблен. Чешских журналистов до сих пор не уничтожили. Чтобы закончить на позитивной ноте: я советую вам выбрать другую профессию».
29 августа 2018 года во время выступления перед чешскими дипломатами в Праге.
*Позже выяснилось, что политик перепутал Мадагаскар с Маврикием.