Суд пересмотрит иск Пригожина к Венедиктову, назвавшему его хозяином ЧВК «Вагнер»

Пресненский районный суд Москвы назначил дату пересмотра иска бизнесмена Евгения Пригожина к бывшему главреду радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову (признан иностранным агентом в РФ), сообщил адвокат журналиста Калой Ахильгов. Пересмотр дела состоится 6 февраля.

«Сегодня слова "хозяин ЧВК "Вагнер", с учетом поведения и слов Пригожина, выглядят более, чем достоверными. И именно поэтому в Пресненский суд был подан иск о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам. А обстоятельства таковы, что все, что нам говорили представители Пригожина в суде, сам Пригожин и опроверг в СМИ»,— написал адвокат в Telegram-канале.

10 июня 2021 года пресс-служба компании «Конкорд» сообщила, что Евгений Пригожин подал иск к ЗАО «Эхо Москвы», Алексею Венедиктову и главному редактору сайта радиостанции Виталию Рувинскому. Господин Пригожин требовал опровергнуть заявление господина Венедиктова, который в прямом эфире назвал его хозяином ЧВК «Вагнер». 15 августа 2022 года Пресненский суд признал слова бывшего главреда «Эхо Москвы» недостоверными.

Свою причастность к созданию ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин подтвердил 26 сентября прошлого года. Тогда он рассказал, что самостоятельно «нашел специалистов» и «почистил старое оружие» на полигоне, назвав датой основания ЧВК 1 мая 2014 года.