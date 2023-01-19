Глава СКР проконтролирует решение вопроса обманутой дольщицы ЖСК «Сити-2» в Краснодаре

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о дальнейших действиях по решению вопроса о восстановлении прав участницы долевого строительства многоквартирного дома в ЖСК «Сити-2», а также на получение жилищного сертификата. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В 2016 году женщина заключила с застройщиком договор долевого участия, однако дом до сих пор не введен в эксплуатацию, застройщик признан банкротом, а заявительница включена в реестр требований кредиторов.

До 2018 года женщина жила в Херсонской области. Позже она переехала в Краснодар и в апреле 2022 года получила гражданство Российской Федерации. В июле 2022 года она вернулась в Херсонскую область для осуществления трудовой деятельности. После эвакуации оттуда ей дважды отказали в получении жилищного сертификата, поскольку не могли установить факт и место постоянного проживания в Херсонской области, хотя она представила договор, подтверждающий нахождение в трудовых отношениях на данной территории.

Уголовное дело о неправомерных действиях застройщика расследовалось в полиции и после было направлено в суд для рассмотрения. Глава СКР поручил руководителю СУ СКР по Краснодарскому краю Андрею Маслову провести личный прием женщины и представить доклад о дальнейших действиях в связи с указанной ситуацией. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

ЖСК «Сити-2» занималось строительством жилых и нежилых зданий. С сентября 2019 года компания стала банкротом. Чистый убыток по итогам 2019 года составил 445 тыс. руб. В начале 2021 года конкурсный управляющий жилищно-строительного кооператива направил в Арбитражный суд Краснодарского края иск с требованием привлечь к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих предприятие. Размер предъявленных требований составлял 290,9 млн руб.

Татьяна Ручкина

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