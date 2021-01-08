С владельцев проблемного ЖСК «Сити-2» в Краснодаре хотят взыскать 291 млн рублей

Конкурсный управляющий жилищно-строительного кооператива «Сити-2» направил в Арбитражный суд Краснодарского края иск с требованием привлечь к субсидиарной ответственности лиц, контролирующих предприятие. Об этом говорится в материалах Единого реестра сведений о банкротстве.

Согласно опубликованным документам, привлечь к ответственности планируется Игоря Бондаренко, Антонину Полтавец и Константина Личмана. Размер предъявленных требований составляет 290,9 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Игорю Бондаренко и Антонине Полтавец принадлежат по 20% долей в ЖСК «Сити-2». Константин Личман в прошлом – владелец 90,91% ООО СК «Сити». Совладельцем оставшейся доли указан Игорь Бондаренко.

ЖСК «Сити-2» занималось строительством жилых и нежилых зданий. С сентября 2019 года компания объявлена банкротом. Чистый убыток по итогам 2019 года составил 445 тыс. руб.

Организация занималась возведением несколько 8-этажных домов в пос. Краснодарский. Параллельно застройщик уже начал возводить другой комплекс — ЖСК «Сити». Однако еще 2016 году строительство домов было прекращено: на тот момент было построено только по одному этажу. В настоящее время строительство части домов так и не было возобновлено.

Алексей Белянин