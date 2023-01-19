В Башкирии направят 28,6 млн рублей на снижение загрязнения воздуха

Прокуратура Башкирии предложила руководству республики выделить из бюджета 28,6 млн руб. на финансирование мероприятий по снижению уровня загрязнения атмосферы, сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Результаты проверок показали, что в Башкирии не реализуется предоставленное федеральным законодательством право на составление сводных расчетов загрязнения воздуха, которые суммируют выбросы предприятий и транспорта в населенных пунктах.

Прокуратура проконтролирует эффективное освоение бюджетных средств, отмечается в сообщении.

Майя Иванова

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