Кадровый состав свердловских больниц ежегодно будут пополнять более 100 человек

Минздрав Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева разработал программу по обеспечению медорганизаций квалифицированными кадрами, которая позволит увеличить количество молодых специалистов в больницах и ежегодно привлекать более 100 медиков в отдаленные территории региона. Об этом рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области.

Сообщается, что руководители больниц будут анализировать свой штат и передавать Минздраву информацию о потребностях в специалистах, а ведомство на основе этих сведений начнет формировать план целевого набора в медицинские образовательные учреждения. Медицинские учреждения смогут ежегодно направлять студентов на целевое обучение в Уральский государственный медицинский университет, в том числе порядка 100 человек от больниц Северного управленческого округа. По данным департамента, сейчас по направлению больниц Северного управленческого округа в УГМУ обучается 260 человек, а всего по целевому набору — более 2,6 тысячи студентов.

Свердловским медикам, которые выбирают работу в отдаленных территориях, предоставляют жилье и выплачивают средства по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер», напомнили в департаменте. С 2012 года государственные медорганизации региона привлекли таким образом 1198 медицинских работников, в том числе 162 в 2022 году.

Ранее «Ъ» сообщал, что из-за рекордной заболеваемости ОРВИ в ряде регионов России двукратно возросла нагрузка на службу скорой помощи. Отрасль, отмечали медики, работает «в условиях дефицита кадров», при этом сами врачи страдают от вспышки вируса не меньше, чем их пациенты. Чтобы восполнить потери, в Свердловской области привлекают студентов и даже бригады медицины катастроф.

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