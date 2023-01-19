Красноярский тележурналист Максим Гуревич арестован по делу о мошенничестве

Центральный райсуд Красноярска по ходатайству следствия арестовал на два месяца (до 16 марта) известного красноярского телеведущего, директора ООО «Современное производство» Максима Гуревича, сообщает следственное управление СКР.

Максима Гуревича и исполнительного директора «Современного производства» Екатерину Романюк подозревают в хищении из бюджета 5 млн руб. при организации и проведении торжественной церемонии награждения одаренных детей. По версии следствия, в декабре 2021 года руководители предприятия представили фиктивные документы о стоимости этих работ. «Фактически стоимость работ, указанная в договорах являлась завышенной, а часть и вовсе не была выполнена»,– говорится в сообщении ведомства. Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В СУ СКР уточнили, что подозреваемые признали вину частично — в части хищения средств по определенным видам договоров, в том числе на приобретение подарочной продукции. Екатерину Романюк суд отправил под домашний арест до 16 марта.

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Дарья Решетникова