Долг муниципальных образований Удмуртии вырос на 241 млн рублей за 2022 год

В Удмуртии долг муниципальных образований на 1 января 2023 года составил 7,39 млрд руб. Это на 241 млн руб. больше показателя за предыдущий год, сообщает пресс-служба минфина региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Так, в структуре долга бюджетные кредиты составляют 83% объема (6,13 млрд руб.), коммерческие заимствования — 17% (1,25 млрд руб.). В 2021 году бюджетные кредиты составляли 6%, а коммерческие — 94%.

Отметим, что изменения в структуре связаны с кредитом, предоставленным Удмуртии из федерального бюджета, в размере 10,69 млрд руб. на погашение долговых обязательств по коммерческим заимствованиям, взятым республикой и муниципалитетами.

Просроченная задолженность по муниципальному долгу и расходам на его обслуживание отсутствует.