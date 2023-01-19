На Сахалине ввели ограничения из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Сахалинской области вводятся ограничения на проведение всех массовых мероприятий для детей в закрытых помещениях, обязательное ношение масок для персонала в магазинах, учреждениях общепита и бытового обслуживания.

Как сообщили управление Роспотребнадзора по региону, меры вызваны ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом.

По итогам второй недели января в Сахалинской области зарегистрировано более 3,3 тыс. случаев заболевания ОРВИ, в том числе 68 случаев гриппа. Суммарный показатель заболеваемости превысил недельный эпидемический порог на 71,6%, в Южно-Сахалинске — на 89,3%, и наиболее высокие показатели превышения эпидемического порога отмечаются среди детей до шести лет.

В учреждениях здравоохранения устанавливается обязательный масочный режим. Также введен запрет на посещение больных в стационарах.

В школах отменяется кабинетная система обучения, в учреждениях дошкольного и среднего образования будет проводиться профилактика с использованием иммунобиологических препаратов с целью предупреждения случаев заболеваний гриппом и ОРВИ.

Марина Игнатьева, Южно-Сахалинск