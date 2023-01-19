«Дочка» ЛУКОЙЛа не смогла оспорить недопуск к аукциону на участок месторождения в ХМАО

Суд не стал удовлетворять иск компании «ЛУКОЙЛ—Западная Сибирь», которая пыталась оспорить решение Уралнедр о недопуске ее к аукциону на разработку Нятлонгского участка в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщает «Ъ». «Дочка» ЛУКОЙЛа претендовала на данный участок, поскольку тот граничит с уже разрабатываемым компанией Имилорским месторождением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Уралнедра же решила допустить к аукциону лишь «Сургутнефтегаз», которому по итогу в августе 2022 года была предоставлена лицензия на участок. Структуре ЛУКОЙЛа же отказали по причине того, что компания не смогла подтвердить наличие технических средств и квалифицированных специалистов для освоения участка.

«ЛУКОЙЛ—Западная Сибирь» с решением не согласилась и в октябре подала иск в суд Свердловской области, который на время разбирательства приостановил как решение Уралнедра, так и выданную «Сургутнефтегазу» лицензию.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров пояснил «Ъ-Урал», что ЛУКОЙЛ в данном случае не нарушал условия для участия в аукционе, перечисленных в ст. 14 закона «О недрах», а, значит, у компании есть основания обжаловать решение суда первой инстанции.

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