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Коммерсантъ FM
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ЛУКОЙЛ не защитил квалификацию

Суд оставил в силе недопуск к аукциону по Нятлонгскому участку

ЛУКОЙЛ в первой судебной инстанции не смог оспорить отказ Уралнедр допустить компанию к аукциону на Нятлонгский участок в ХМАО, в результате которого лицензия была присуждена «Сургутнефтегазу». Уралнедра сочли недостаточной квалификацию компании для участия в торгах. Интерес ЛУКОЙЛа был связан с тем, что у него есть проблемы с ухудшением качества ресурсной базы в Западной Сибири, его основном регионе присутствия в РФ. По словам юристов, хоть практика пересмотра итогов торгов в нефтяной отрасли редка, у ЛУКОЙЛа еще есть шансы на успех в разбирательстве.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Суд Свердловской области отказал в иске структуре ЛУКОЙЛа «ЛУКОЙЛ—Западная Сибирь», которая оспаривала решение Уралнедр о недопуске компании к аукциону на Нятлонгский участок в ХМАО. Уралнедра в качестве причины отказа сослались на отсутствие подтверждения о наличии у ЛУКОЙЛа технических средств и квалифицированных специалистов для освоения участка. К аукциону был допущен лишь «Сургутнефтегаз», которому Уралнедра в августе и предоставили лицензию на участок. В ЛУКОЙЛе не ответили “Ъ”.

В октябре 2022 года ЛУКОЙЛ обратился в суд, который принял обеспечительные меры, приостановив решение Уралнедр об отклонении заявки ЛУКОЙЛа. Суд также приостановил действие уже выданной «Сургутнефтегазу» лицензии на Нятлонгский участок. В ноябре прошлого года Роснедра сообщали “Ъ”, что в ходе проверки агентства было установлено, что в протоколах рассмотрения заявок не было отражено, в чем заключается «неподтверждение обеспеченности техническими средствами и квалифицированными специалистами для разведки и добычи полезных ископаемых на участке».

ЛУКОЙЛ претендовал на Нятлонгский участок, поскольку тот граничит с уже разрабатываемым Имилорским месторождением компании. Основная ресурсная база ЛУКОЙЛа в России расположена в Западной Сибири, и ее значительную часть составляют высокообводненные месторождения и трудноизвлекаемые запасы. Новые участки позволили бы компании сдержать падение добычи в Сибири.

Судебная практика по пересмотру итогов аукционов, связанных с нефтяными месторождениями, практически отсутствует, говорит адвокат коллегии адвокатов Москвы «Якупов и партнеры» Дмитрий Мыльцын: «Известно лишь, что в 2015 году "Роснефть" оспаривала результаты торгов на Восточно-Таймырский участок, в котором победителем был признан ЛУКОЙЛ. Суд отклонил данный иск». Впрочем, полагает он, у ЛУКОЙЛа есть хорошие шансы оспорить судебный акт, предполагая, что «заявка не была рассмотрена должным образом и отказ был связан исключительно с техническими ошибками аукционной комиссии». «Позицию ЛУКОЙЛа разделяют и Роснедра, что говорит о некотором преимуществе, поскольку документация всех лиц, участвующих в аукционе, наверняка была должным образом проверена указанным органом»,— продолжает адвокат. Если суд принимает обеспечительные меры в интересах заявителя, как это произошло в данном случае, шанс на победу есть, считает он.

Юрист адвокатского бюро «Казаков и партнеры» Станислав Дабижа в качестве примера оспаривания итогов торгов приводит дело по заявлению «Еткульзолота», в рамках которого арбитражным судом Челябинской области были удовлетворены требования о признании недействительными итогов аукциона. Но, отмечает он, закон о недрах не содержит специальных правил касательно оспаривания решения аукционной комиссии. «Спор рассмотрен только в первой инстанции, решение которой может быть обжаловано, поэтому средства судебной защиты у ЛУКОЙЛа не исчерпаны»,— заключает господин Дабижа. Он также напоминает, что суд приостановил действие лицензии, выданной «Сургутнефтегазу», что «делает возможным восстановление прав и законных интересов ЛУКОЙЛа в случае успешного обжалования решения суда первой инстанции».

Дмитрий Козлов

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