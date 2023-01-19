SuperJob: 61% нижегородцев одобряют военную подготовку детей с пятого класса

Введение начальной военной подготовки учащихся, начиная с пятого класса, одобряет 61% жителей Нижнего Новгорода, сообщили в сервисе по поиску работы SuperJob по результатам собственного опроса.

Сторонников такой инициативы больше всего среди респондентов старше 34 лет. Также военную подготовку чаще одобряют мужчины – в поддержку выступили 70% опрошенных нижегородцев и 51% опрошенных нижегородок.

Против введения нового курса выступили 20% опрошенных нижегородцев. Среди доводов – нежелание «военного» будущего для детей, перегруженность школьников и сложности с организацией преподавания этого предмета.

Анастасия Еремина