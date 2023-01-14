Кисида назвал решение изменить политику Японии по РФ сложным, но правильным

Премьер Японии Фумио Кисида считает, что подключение Токио к санкциям превратило «борьбу с российской агрессией» из трансатлантической в глобальную. Он назвал решение по смене политики в отношении РФ сложным, но правильным.

«В прошлом году я принял два важных решения в сфере внешней политики и обороны Японии. Первое из них касается изменения нашей политики в отношении России в качестве ответа на агрессию против Украины»,— сказал господин Кисида в Школе международных исследований при Университете Джонса Хопкинса. Его слова приводятся на сайте премьера.

Вторым важным решением господин Кисида назвал изменение политики национальной безопасности Японии с помощью пересмотра Стратегии национальной безопасности, Стратегии национальной обороны и Плана развития оборонного потенциала. «Это были очень сложные решения, влекущие за собой последствия для будущего Японии и мира. В то же время я верю, что эти решения были правильными для нашей страны и всего мира»,— добавил японский премьер.

Япония присоединилась к антироссийским санкциям на фоне ввода РФ войск на Украину. Ограничения были введены в том числе против президента Владимира Путина. Москва в ответ отказалась от переговоров с Токио по мирному договору и ввела другие ограничения.

Как Токио намерен сдерживать Китай, Россию и КНДР — в материале «Ъ» «Япония прощается с пацифизмом».

Леонид Уварчев