РЕН ТВ: в Иванове мужчину застрелили около здания местной полиции

В подмосковном городе Иваново 32-летнего мужчину застрелили недалеко от местного управления полиции, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источники. По данным канала, в мужчину выстрелили из проезжающей мимо машины, он умер на месте.

Когда мужчина выходил из магазина на улице Кузнецова, к нему подъехала машина, из окна которой в него выстрелили несколько раз. Как передает РЕН ТВ, убийца стрелял из пистолета Макарова, он скончался на месте. Убийца скрылся на автомобиле, на котором были установлены подложные номера.

Анастасия Ларина