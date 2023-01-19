Нефтебазу оценили по номиналу

Апелляционный суд встал на сторону экс-начальника Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) Анатолия Володько и его бывшего заместителя при рассмотрении иска их бывшего партнера Михаила Пармузина. Он просил взыскать 26 млн руб. за долю железнодорожников в нефтяном бизнесе, «держателем» которой был господин Пармузин. Суд согласился с позицией, что тот не может получить компенсацию больше номинальной стоимости доли в 10 тыс. руб., несмотря на подписанное сторонами, но не заверенное со всеми формальностями «джентльменское соглашение». Истец на суде заявил, что «доверился уважаемым предпринимателям», но якобы был «обманут». Он намерен обжаловать решение вновь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Коллегия судей под руководством председателя 19-го апелляционного арбитражного суда Александра Бумагина завершила рассмотрение спора между экс-начальником ЮВЖД Анатолием Володько, его первым замом по экономике и финансам Александром Деевым и их бывшим партнером, юристом Михаилом Пармузиным. Господин Пармузин пытался обжаловать решение судьи воронежского арбитража Людмилы Романовой, которая в октябре отказала ему во взыскании с господ Володько и Деева 26 млн руб. в рамках «соглашения по предотвращению банкротства» ООО «Пром-нефть-сервис» (ПНС). Апелляция в итоге оставила решение в силе.

Спорная компания ранее была личным бизнес-проектом экс-главы ЮВЖД и его зама. Они инвестировали в постройку ПНС нефтебазы рядом с железнодорожной станцией в поселке Колодезный Каширского района. До 2019 года бизнес был записан на господина Пармузина. Он выступал директором и владельцем 90% ООО «Колодезное-нефтепродукт», которому принадлежал ПНС, еще 10% было у его родственницы Галины Сечной.

Но фактически юрист представлял интересы реальных бенефициаров проекта из ЮВЖД, заявил он на заседании суда, которое посетили вчера корреспонденты «Ъ-Черноземье».

В сентябре 2019-го господин Пармузин по просьбе партнеров переписал бизнес с себя и своей родственницы на Сергея Рыбина, представителя Владимира Прохорова — владельца группы «Диагональ», занимающейся оптовой торговлей нефтепродуктами. К господину Прохорову таким образом перешел контроль над проектом. Бизнесмен и господин Рыбин привлечены к разбирательству в суде как третьи лица, на итоговое заседание они не явились и не прислали юристов. Передача прав на нефтебазу была оформлена как пятистороннее соглашение, в рамках которого номинальный владелец должен был получить «компенсацию доходов» в 30 млн руб., однако господин Пармузин, по его утверждению, получил лишь 4 млн руб.

Остаток он пытается взыскать через суд. Соглашение не было нотариально заверено, а стороны изначально воспринимали его как «джентльменскую договоренность», рассказал истец.

«Стороны, с которыми я договаривался, занимали в Воронеже высокое положение. Руководитель железной дороги Анатолий Володько, известный нефтетрейдер Владимир Прохоров — уважаемые опытные предприниматели… Поэтому у меня не было оснований не доверять их словам. Договоренность оформлялась не для суда, а для внутреннего использования, тем более что закон не требует нотариально заверять соглашение о компенсации доходов»,— заявил на заседании господин Пармузин.

Представляющая интересы господина Володько адвокат Ирина Фролова на заседании передала позицию доверителя, согласно которой его оппонент не имеет права на компенсацию. По ее словам, юрист был «номинальным держателем» долей в компании с уставным капиталом 10 тыс. руб., а компенсацию просит «за юрлицо с реальными активами», рыночная стоимость которых может достигать 800 млн руб. «Имеет место неправильное толкование соглашения, которое является опционом на куплю-продажу»,— отметила госпожа Фролова.

Председатель суда Александр Бумагин вступил в дискуссию с адвокатом господина Володько: «Разве закону известно такое понятие, как "номинальный держатель"?» Госпожа Фролова согласилась, что «нет». «Тогда и Рыбина стоит рассматривать как "номинального держателя" доли в 10 тыс. руб., а не реального владельца активов?» — продолжил судья. «Рыбин не требует 26 млн руб.»,— заметила в ответ адвокат.

В итоге суд все же отказался удовлетворять жалобу. Полный текст этого решения не был оглашен и пока не опубликован, поэтому мотивация апелляции неизвестна. Господин Пармузин сообщил «Ъ-Черноземье», что намерен подать кассационную жалобу. Адвокат господина Володько, в свою очередь, заверила, что его сторона «готова идти до конца вплоть до Верховного суда». Лично экс-глава ЮВЖД спор не комментирует.

Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Клеточкин считает, что шансов на успешное оспаривание у истца остается немного. «Сделка была совершена, исходя из номинальной стоимости в 10 тыс. руб. Именно эта цена была указана в документе и нотариально заверена. Суд не может игнорировать этот факт даже при наличии текста еще одного соглашения, которым одна сторона соглашается выплатить второй некую дополнительную компенсацию. Какие-то новые факты, способные изменить ход спора, найти будет непросто»,— полагает господин Клеточкин.

Управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин согласен, что «перелома в споре в будущем ожидать не стоит»: «Де-юре истец согласился передать принадлежащий ему актив по номинальной цене, а любые договоренности, которые не были должным образом формализованы, не имеют той же силы».

Сергей Калашников