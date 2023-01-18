Автобусам подвезли новые правила

Администрация Ульяновска, исполняя требование регионального управления ФАС, устранила допущенные нарушения и внесла коррективы в условия реформирования общественного транспорта Ульяновска. Теперь не будут выставляться на торги маршруты для перехода на регулируемые тарифы, если у перевозчика не истек срок свидетельства на этот маршрут, сумма компенсации выпадающих доходов по регулируемым тарифам увеличена. Мэрия также намерена снять прежде обязательные требования наличия автобусов средней вместимости. Эксперты считают корректировку реформы общественного транспорта половинчатой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрия исполнила требования ФАС по обеспечению конкуренции на маршрутах

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Мэрия исполнила требования ФАС по обеспечению конкуренции на маршрутах

Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

На минувшей неделе завершился прием заключений антикоррупционной экспертизы проекта постановления администрации Ульяновска, который вносит изменения в документ планирования регулярных перевозок пассажиров общественного транспорта областного центра (согласно Закону № 220ФЗ от 13.07.2015 «Об организации регулярных перевозок пассажиров…», документ планирования должен быть основой при переходе на регулируемые тарифы). Внести соответствующие изменения в документ планирования потребовало еще в октябре 2022 года региональное управление ФАС, направившее мэрии предупреждение о нарушении закона о защите конкуренции при проведении минувшим летом торгов по переводу маршрутов общественного транспорта на регулируемые тарифы.

Согласно проекту постановления, действие документа планирования регулярных перевозок продляется до 2029 года. Всего на регулируемый тариф в период с августа по октябрь 2023 года переводится восемь маршрутов — № 10 и № 35 (ПАТП1), № 28 (ООО «Галекс и Ко»), № 43, 52, 58, 95 с (ИП Александр Лебедев) и № 96 (ИП Рустям Замалетдинов). Кроме того, исключается ряд маршрутов как невостребованные или дублирующие. Ориентировочная цена контракта (компенсация выпадающих доходов при регулируемом тарифе) закладывается в пределах от 430 тыс. руб. до 972 тыс. руб.

В управлении ФАС «Ъ» сообщили, что пока документов об устранении нарушений не получали, администрация города просила отсрочки до февраля.

Ранее в своем заключении (по жалобам частных перевозчиков на незаконность проведения торгов по переводу маршрутов на регулируемые тарифы) УФАС указало, что МКУ «Организатор пассажирских перевозок» (ОПП) нарушило сроки предупреждения перевозчиков о предстоящих торгах, а также выставило на торги маршруты, по которым не истек срок свидетельств, в то время как по Закону № 220ФЗ это возможно только в случае согласия перевозчика. Кроме того, перевозчики в своих жалобах указывали на цены контрактов, которые никак не могли компенсировать выпадающие доходы при переходе на регулируемые тарифы (80–90 тыс. руб. на год), а также на несправедливые требования по автобусам средней вместимости (аргументы по ценам и автобусам комиссией УФАС не были ­приняты).

О реформе общественного транспорта Ульяновска с переходом на регулируемые тарифы было заявлено еще в конце 2021 года, мэр Дмитрий Вавилин планировал в течение 2022–2023 годов «переторговать все автобусные маршруты» на регулируемые тарифы, «цель — заместить частных перевозчиков государственным пассажирским транспортом от АО „ПАТП1“». После жалоб перевозчиков и вмешательства УФАС реформа была приостановлена.

В ОПП пояснили, что теперь на торги будут выставляться только те маршруты, на которые у перевозчиков истекает срок свидетельства на маршрут. С остальными будут вести переговоры. Также, поясняют в ОПП, предполагается снять прежнее требование наличия автобусов средней вместимости для участников торгов. В то же время в ОПП продолжают настаивать, что доля участия ПАТП1 в общественном транспорте Ульяновска будет увеличиваться и должна будет стать преобладающей.

ИП Александр Лебедев в беседе с «Ъ» отметил, что новые условия «все же лучше летних», «но все равно эти увеличенные суммы компенсации по большинству маршрутов не компенсируют выпадающие доходы».

Председатель правления региональной отраслевой организации «Транспортный экспертный совет» Виктор Сидоренко считает корректировку реформы половинчатой. По его словам, для перехода на регулируемый тариф при себестоимости поездки 35–37 руб. и фактической стоимости проезда 28 руб. на компенсацию выпадающих доходов потребуется как минимум около 4–5 млн руб. в год на одного перевозчика. «И если власть не будет обеспечивать реальную компенсацию, ей никогда не удастся вывести частных перевозчиков из серой зоны»,— заметил эксперт.

Сергей Титов, Ульяновск