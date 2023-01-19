Мордовским судьям запретили действовать в Москве

Как стало известно “Ъ”, бывший заместитель председателя Верховного суда Мордовии Алексей Лукшин, обвиняемый ГСУ СКР в воспрепятствовании предварительному следствию и правосудию (ч. 3 ст. 294 УК РФ), признал вину и таким образом избежал заключения под стражу. Тем не менее представитель СКР все же убедил суд в том, что господин Лукшин и его предполагаемый сообщник экс-председатель Зубово-Полянского райсуда Мордовии Валерий Шиндин, оставаясь на свободе, могут развалить и свое собственное уголовное дело, поэтому обвиняемым на всякий случай запретили практически все контакты с внешним миром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Ходатайствуя перед Басманным райсудом об избрании меры пресечения обвиняемому Лукшину в виде запрета определенных действий, представитель ГСУ СКР сообщил, что следствие по делу еще далеко от завершения. По его данным, впереди — допросы свидетелей, получение результатов экспертиз и сбор дополнительных доказательств, а этому главный фигурант может помешать. Господин Лукшин, как пояснил представитель СКР, более 20 лет проработал судьей, завершив карьеру в должности заместителя председателя Верховного суда Мордовии, за это время изучил формы и методы следственных мероприятий, а также приобрел связи в правоохранительных структурах. А используя свой опыт и знакомства, может оказать давление на свидетелей, уничтожить доказательства и даже скрыться. Особенно учитывая, что ему грозит до четырех лет колонии.

В свою очередь, адвокат бывшего судьи Марат Мусякаев пояснил суду, что опасения следователя в данном случае необоснованны. По его словам, клиент с момента начала его уголовного преследования исправно являлся на все допросы и даже признал свою вину. Защитник попросил суд не ограничивать свободу господину Лукшину, а если уж запреты будут признаны необходимыми, свести их к минимуму.

Своему бывшему коллеге судья позволила оставаться дома, однако разрешила ему использовать почту, интернет и связь только в экстренных случаях. Аналогичная мера пресечения избрана и в отношении экс-председателя Зубово-Полянского райсуда Валерия Шиндина.

По версии следствия, оба инкриминируемых Алексею Лукшину преступления были совершены в 2020 году. К этому времени опытного юриста президент России Владимир Путин уже назначил заместителем председателя Верховного суда Мордовии, а фактически господин Лукшин исполнял обязанности его председателя. Тогда же в Верхсуд Мордовии обратились сотрудники республиканского УЭБиПК, попросившие санкцию на проведение негласных оперативно-разыскных мероприятий в отношении живущих в Москве уроженцев Мордовии — Алексея Гришина и его отца Виктора Гришина. Младшего из родственников — проректора Московского госуниверситета им. Ломоносова и одновременно совладельца крупнейшей в Мордовии строительной компании «СДС-Управление строительства» — тогда еще только подозревали в преднамеренном банкротстве фирмы и выводе средств за рубеж. При этом к махинациям, по мнению полицейских, мог быть причастен и Гришин-старший, возглавлявший в то время Российский экономический университет им. Плеханова в Москве.

Уже после ареста Алексея Гришина и увольнения обоих родственников с должностей в августе 2020 года, оперативники выяснили, что отец с сыном заранее знали о прослушке своих телефонов. Утечка оперативной информации, как полагает сегодняшнее следствие, произошла из Верхсуда Мордовии, дававшего санкцию на эти мероприятия. По версии СКР, сразу после вынесения решения Алексей Лукшин позвонил заместителю Виктора Гришина в «Плехановский», с которой был ранее знаком, и сообщил, что «все только разворачивается» и «это может быть началом конца». Судья дал понять, что в опасности находятся оба господина Гришина и попросил свою знакомую не говорить об этом своему шефу, однако та немедленно нарушила запрет. Университетские руководители в итоге ограничили свои контакты до минимума и заблаговременно подготовились к предстоящим допросам.

В том же году господин Лукшин, как полагает СКР, обратился с просьбой к другому своему приятелю, попросив оказать содействие своему родственнику-бизнесмену в получении контрактов на строительство. В качестве ответной услуги, как полагает СКР, господин Лукшин пообещал «поддержать» его родственника, попавшего в сложную ситуацию в Зубово-Полянском районе Мордовии. Тот, будучи в нетрезвом состоянии, отправился на мотоцикле «за сигаретами» и устроил аварию, в результате которой погиб сидевший сзади пассажир. После звонка зампредседателя Верхсуда Мордовии председателю Зубово-Полянского райсуда Валерию Шиндину виновник ДТП, которому грозило заключение на срок от 5 до 12 лет, отделался двумя годами колонии-поселения. Сразу после вынесения приговора судья Шиндин, по данным следствия, позвонил судье Лукшину и доложил: «Все сделано!»

Решением Высшей квалифколлегии судей России полномочия обоих судей были прекращены, а затем она же дала согласие председателю СКР Александру Бастрыкину на их уголовное преследование.

Следует отметить, что свою вину они признают частично. Так, например, по версии господина Лукшина, он действительно хотел предупредить Виктора Гришина об опасности, однако выражался при этом «иносказательно», не раскрывая конкретных планов оперативников УЭБиПК. Как утверждает экс-судья, он хлопотал за своего родственника, но об ответных услугах его не просили. В свою очередь, второй обвиняемый считает, что просто выполнял свою работу. По данным господина Шиндина, он действительно докладывал главе верхсуда о судебном разбирательстве по делу ДТП со смертельным исходом, но в сам процесс, который вел другой судья, не вмешивался.

Решения Басманного суда обжаловали оба подследственных, но в Мосгорсуде им удалось добиться лишь небольшого смягчения запретов. Связаться с адвокатами обвиняемых “Ъ” не удалось.

Сергей Машкин