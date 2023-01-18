Нарушения носили обнальный характер

Как стало известно «Ъ-Юг», в Ростове начали судить четверых местных жителей за незаконные финансовые операции. По версии обвинения, подсудимые через подставные фирмы оказывали предпринимателям услуги по транзиту и обналичиванию денежных средств в обход государственного контроля. За это злоумышленники получали до 13% комиссионных. Преступные операции велись на протяжении четырех лет и охватывали несколько российских городов: от Краснодара до Екатеринбурга.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Процесс по делу четырех обнальщиков идет в Ленинском районном суде Ростова. Подсудимые обвиняются в создании фирм, зарегистрированных на подставных лиц, и неправомерном обороте средств платежей.

По данным следствия, в 2017 году житель Ростова Александр Орловский организовал преступную группу для осуществления банковских операций с целью извлечения дохода в особо крупном размере. Он вовлек в группу местных жителей Даниила Воробьева, Юрия Ильяшенко и Андрея Пиденко. Сплоченность предполагаемых злоумышленников основывалась на длительных дружеских и родственных отношениях.

По версии обвинения, подсудимые действовали в интересах недобросовестных предпринимателей, которые нуждались в проведении финансовых операций, совершаемых в обход официальных банковских структур и государственного контроля.

Александр Орловский и его подельники начали «работу» с создания подставных фирм. Они зарегистрировали более трех десятков организаций в Ростове и Москве, уговорив посторонних граждан дать согласие стать их формальными учредителями. В преступные планы их не посвящали.

По заявкам заинтересованных предпринимателей четверка подсудимых проводила притворные хозяйственные сделки, создавая формальные основания для поступления и списания денежных средств через расчетные счета своих липовых ООО.

Так, например, перевод денег могли замаскировать под оплату поставки товара, оказания транспортных услуг или даже продвижения сайта. Размер мнимой разовой сделки мог быть от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей. Комиссионное вознаграждение злоумышленников составляло от 1% за транзит безналичных денег и 13% за незаконное обналичивание. География переводов включала около десятка российских городов: от Краснодара до Екатеринбурга. Эта деятельность осуществлялась до сентября 2021 года.

Адвокаты подсудимых отказались раскрыть их позицию относительно предъявленных обвинений.

Инкриминируемая участникам преступной группы статья 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» предусматривает до семи лет лишения свободы.

Как писал «Ъ-Юг», ранее в Ростове за подобное преступление была осуждена группа более чем из 20 человек, которая действовала в нескольких регионах страны. По данным следствия, в 2015-2016 годах злоумышленники занимались незаконным обналичиванием денежных средств, заработав таким образом на комиссионных более 470 млн руб. Наиболее серьезное наказание в виде шести с половиной лет лишения свободы суд назначил Евгению Липодаеву, которого следствие посчитало одним из организаторов этой деятельности. Более половины обвиняемых отделались условными сроками.

Кроме того, в Москве судили членов группировки, занимавшейся незаконной банковской деятельностью в столице, Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге. Организатором группировки следствие признало председателя совета директоров ростовского Южного регионального банка Владимира Ковригина. По версии обвинения, участники группы незаконно обналичили или вывели за границу миллиарды рублей. Большинство из них получили от двух с половиной до трех лет лишения свободы. Однако никто из фигурантов дела за решетку не попал: в отношении одних суд признал наказание отбытым в связи с зачетом в срок времени нахождения под домашним арестом, другие отделались условными наказаниями, а банкир Владимир Ковригин не дожил до приговора.

Вадим Водолазов