Даже не собираются

Региональный бюджет в 2022 году столкнулся с сокращением поступлений по налогу на прибыль организаций. В сравнении с 2021 годом объемы платежей по этому налогу уменьшились сразу на 20,8 млрд руб. Сокращение поступлений в краевом минфине объясняют особенностями «экономической и геополитической обстановки в стране». Министр финансов Прикамья Екатерина Тхор не исключает, что поступления в бюджет от крупных налогоплательщиков в 2023 году будут снижаться. В таком случае правительство рассматривает варианты «приостановки» ряда расходов регионального бюджета.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Поступления в бюджет Пермского края по налогу на прибыль организаций в 2022 году, в сравнении с 2021 годом, сократились на 20,8 млрд руб. Согласно данным об исполнении краевой казны, опубликованным в «Едином виртуальном кабинете депутата заксобрания», по налогу на прибыль в краевую казну из запланированных 65,6 млрд руб. поступило 64,6 млрд руб. В 2021 году в региональный бюджет по данному налогу поступило 85,4 млрд руб.

Вместе с тем поступления по второму основному источнику краевой казны — налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в сравнении с 2021 годом выросли на 5,9 млрд руб.: с 36,8 млрд руб. до 42,7 млрд руб. Платежи по налогам на имущество увеличились на 4,6 млрд руб. (с 11 млрд до 15,6 млрд руб.), поступления по акцизам выросли на 3,2 млрд руб. (с 10,4 до 13,6 млрд руб.), по налогам на совокупный доход — на 1,2 млрд руб. (с 9,9 млрд до 11,1 млрд руб.).

Всего за 2022 год в бюджет Пермского края поступили доходы в объеме 212,2 млрд руб. Это на 4,2% больше годового плана по сводной бюджетной ведомости (203,7 млрд руб.).

В пресс-службе министерства финансов заявили, что в ведомстве ожидали снижения поступлений по налогу в 2022 году. «После спада деловой активности предприятий в 2020 году, вызванного распространением COVID-19, ограничений ОПЕК по добыче нефти и на фоне подъема экономики в 2021 году, план по налогу на прибыль в 2022 году изначально был спрогнозирован ниже фактического поступления налога 2021 года»,— пояснили в министерстве.

В пресс-службе также связывают сокращение объема поступлений по налогу на прибыль с особенностями «экономической и геополитической обстановки в стране», которые привели к сокращению поставок продукции экспортно ориентированных предприятий региона.

Министр финансов Пермского края Екатерина Тхор на заседании комитета заксобрания по бюджету оценила исполнение краевой казны как хорошее: «У нас есть остатки на счетах, которые позволяют обойтись без кредитования. В прошлом году был банковский кредит на 1 млрд руб., и мы его уже погасили».

Согласно проекту бюджета Пермского края на 2023 год, региональные власти планируют в этом году получить поступления по налогу на прибыль в объеме 71,1 млрд руб. Екатерина Тхор заявила, что сейчас региональное правительство рассматривает два сценария динамики поступлений в бюджет в 2023 году. «Ситуация непростая. В конце прошлого года мы встречались с крупными налогоплательщиками, в том числе с ЛУКОЙЛом. У нас есть прогноз, соответствующий закону о бюджете, и пессимистический вариант, предусматривающий снижение (поступлений.— «Ъ-Прикамье») от нефтяных компаний. Если ситуация будет развиваться по второму прогнозу, рассматриваем возможность приостановки ряда расходов»,— поделилась министр.

Экономист Антон Любич связывает сокращение поступлений от налога на прибыль с санкционным давлением и добровольным уходом из России и Пермского края ряда западных производителей, что привело к ограничению поставок потребительских товаров и удорожанию поступления комплектующих и оборудования в промышленности. «Это обу­словило сокращение базы для получения прибыли и увеличило издержки»,— отмечает эксперт.

Господин Любич полагает, что стагнация, вызванная отложенным эффектом санкций, продолжится в первом полугодии 2023 года. «После этого наступит стабилизация. Значимым фактором для оценки перспектив восстановления доходов бюджета по налогу на прибыль станет денежно-кредитная политика федерального центра, а именно уровень курса руб­ля и инфляции. На региональном уровне значимо повлиять на эти показатели сейчас крайне затруднительно»,— уточняет он.

Экономист Дмитрий Клещев считает, что «аномальные» поступления по налогу на прибыль были в 2021 году, а не в 2022-м. «По результатам 2021 года доходы оказались аномально высокими и превысили плановые показатели. Несмотря на сохранявшиеся ковидные ограничения, экономика довольно быстро восстанавливалась. Соответственно росли цены на товары и услуги, увеличивалась выручка предприятий и доходы краевой казны. В 2022 году мы вернулись к нормальному состоянию бюджета, когда доходы соответствуют плану»,— поясняет эксперт.

«В прошлом году выручка ряда предприятий, прежде всего химической промышленности, увеличивалась, но вместе с тем резко возросли издержки, связанные с СВО и санкциями. Это и привело к сокращению поступлений по налогу на прибыль»,— добавил экономист.

По его словам, в 2023 году доходная часть бюджета Прикамья будет зависеть от состояния экспортно ориентированных компаний, а также производств, связанных с авиа­строительной отраслью. «Эта отрасль значима в контексте импортозамещения, создания самолетов российского производства. Вероятно, новые заказы и инвестиции со стороны федерального бюджета приведут к увеличению доходов бюджета Прикамья»,— полагает Дмитрий Клещев.

«В министерстве Пермского края работают профессионалы, придерживающиеся консервативной финансовой политики. Поэтому кардинальных улучшений или ухудшений на региональном уровне я не ожидаю. Все будет зависеть от внешнеполитической обстановки и хода специальной военной операции, а на эти факторы краевое правительство повлиять не может»,— резюмирует эксперт.

Константин Кадочников