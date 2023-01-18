Авто случилось

В минувшем году продажи новых авто в Прикамье пережили сильнейший за последнее время спад, сократившись сразу на 59,1%. Он был вызван прекращением поставок иномарок из недружественных стран, а также сворачиванием их производства в РФ. Ушедшие бренды не смогли заполнить ни российские, ни китайские автопроизводители. Дилеры ожидают продолжения спада в 2023 году и готовятся бороться с возникшим дефицитом авто с помощью новых дилерств китайских брендов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Гронский, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Гронский, Коммерсантъ

По данным отчета аналитического агентства «Автостат», представленного компанией Verra, за минувший год в Пермском крае зарегистрировали 11 674 новых автомобиля — это на 59,1% меньше, чем в 2021 году (28 540). В целом в России в 2022 году продажи новых авто снизились на 58,8% (633 732). В Прикамье возглавила рейтинг по объему продаж Lada — на отечественный автопром пришлось 5340 машин, или 45,7% всех зарегистрированных новых транспортных средств. По сравнению с 2021 годом продажи Lada упали на 47,2%. В пятерке лидеров также Hyundai (921), KIA (898), Renault (814) и Haval (466).

Наибольшее снижение показали иномарки Lexus (–87,4%, 39 машин), Skoda (–82,1%, 234 машины) и BMW (–80%, 65 авто). Примечательно, что в 2022 году упали продажи некоторых «китайцев» — Haval (–2,5%), Chery (–26,3%) и Geely (–9,2%). Выросли объемы регистрации, в основном речь идет о китайских машинах — Exeed (+441,2%, 184 авто), Omoda (+100%, 48 штук), JAC (+225%, 48), Changan (15,4%, 30), а также американской Tesla (+80%, 27 машин).

Примечательно, что в декабре продажи авто в регионе несколько улучшились — было зарегистрировано 1906 машин, что на 44,4% меньше, чем в декабре 2021-го.

В предыдущие два года продажи на пермском авторынке были сниженными из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. К концу 2021 года отрасль начала восстанавливаться. В 2022 году после ухода из РФ большинства иностранных брендов на фоне СВО у дилеров заметно вырос интерес к сотрудничеству с китайскими производителями. Важную роль сыграли дефицит иномарок и рост цен. Почти все пермские автохолдинги обзавелись дилерствами китайских брендов. Например, Verra получила дилерство Exeed и Skywell. Дилер Volvo «Обу­хов» сосредоточился на продаже Gelly. Холдинг «Экскурс» начал продавать FAW, кроме того, вместе с «Сатурн-Р-Авто» и «Форвард-Авто» стал дилером Omoda. В декабре «Экскурс» получил дилерство Chery.

По словам гендиректора Verra Анны Бояршиновой (Toyota, Lexus, Porsche, Exeed, Skywell), 2022 год стал одновременно хронологией потерь и временем масштабной транс­формации всего российского авторынка. Остановленные заводы, санкции, прекращение поставок иномарок в страну, а также рост цен — все это повлияло на уровень продаж автомобилей. Снижение объемов реализации было ожидаемым, поэтому в марте в Verra начали перестраивать внутренние бизнес-процессы и искать новые возможности поставок автомобилей и запасных частей. «Как бы парадоксально это ни звучало, результаты продаж на автомобильном рынке в России меня порадовали. Многие игроки быстро сориентировались и предприняли максимум усилий, чтобы клиенты смогли получить должный сервис, обменять и приобрести автомобиль»,— обратила внимание Анна Бояршинова. В этом году в Verra планируют запускать новые бренды, создавать новые сервисные продукты для клиентов, продавать IT-решения для дилерских центров и прочее.

Директор по маркетингу и развитию «Сатурн-Р-Авто» Сергей Репин заметил, что годовое снижение продаж в холдинге сопоставимо с показателями «Автостата». Автомобили «ушедших» из РФ брендов компания привозит из-за границы по конкретным заявкам клиентов, хотя есть варианты из наличия. «Машины из недружественных стран теперь обходятся значительно дороже, и держать их у себя в шоуруме накладно»,— пояснил господин Репин. Кроме того, есть случаи, когда «Сатурн-Р-Авто» продает комиссионные машины, приобретенные в Европе сторонними покупателями. Собеседник считает, что продажи некоторых китайских брендов могли упасть из-за общей экономической ситуации и заметного роста цен на автомобили, а также логистических трудностей.

Руководитель «Форвард-Авто» (Lada, Mitsubishi, Volkswagen, Chery, Omoda) Рустам Бахтияров сообщил, что в Перми продажи холдинга снизились на 45,4% по сравнению с 2021 годом (из них продажи Lada снизились на 39,5%, на 55,6% — иномарок, и на 47,9% — авто с пробегом). Господин Бахтияров оценил работу группы в Перми «на удовлетворительно». Руководитель «Форвард-Авто» подчеркнул, что в 2022 году компания получила дилерство двух китайских брендов (Chery, Omoda), в феврале планируется подписать соглашение с третьим китайским автопроизводителем.

Директор автохолдинга «Демидыч» (Haval, Chery, Exeed, Changan, Jac, Dongfeng) Владислав Никитин сообщил об увеличении продаж компании, мотивировав это тем, что группа продает китайские машины, но точные показатели не назвал. У холдинга в разработке сейчас находится три китайских бренда, которые будут раскрыты позднее. По мнению эксперта, тенденцией 2023 года станет сокращение продаж европейских и азиатских машин. Региональный авторынок в ближайшее время будет развиваться за счет китайских брендов. «Касаемо I квартала года — все во многом будет зависеть от внешнеполитических факторов. Если на мировой арене не произойдет экстремальных событий, которые бы повлияли на психологическое и моральное состояние потребителя, темпы укрепления китайских позиций сохранятся. Даже притом, что дилеров китайских автомобилей стало много, работы хватит на всех, потому что ушедшие бренды должны быть замещены»,— рассуждает господин Никитин.

Евгения Ахмедова